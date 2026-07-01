Thị trường nổi bật: Vàng củng cố dưới mức 4,000 USD trước áp lực về việc tăng lãi suất 🟡 📉

Giá vàng đã rơi trở lại dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce, duy trì ở vùng đáy 8 tháng. Kim loại quý đang chịu áp lực mạnh từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ sẽ tiếp tục chính sách tăng lãi suất quyết liệt. Thanh khoản giao dịch vẫn thấp do thị trường đang chờ loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng trong tuần, trong khi xu hướng kỹ thuật giảm vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều.

Áp lực giảm đã kéo giá hợp đồng vàng xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 300 ngày (EMA300, màu đen) lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023. Hệ thống các đường trung bình động xác nhận cấu trúc giảm giá mạnh, với các đường ngắn hạn nằm dưới các đường dài hạn, và giá liên tục giao dịch dưới EMA10 (màu vàng). Hợp đồng tiếp tục phản ánh diễn biến ngược chiều với chỉ số USD Index (USDIDX, màu xanh nhạt, đã đảo chiều). Hiện giá đang kiểm tra các vùng hỗ trợ từ tháng 10/2025, xóa sạch 100% mức tăng động lực hình thành vào giai đoạn cuối 2025/đầu 2026. Nguồn: xStation5

Điều gì đang chi phối GOLD hôm nay?