Thị trường nổi bật: Vàng củng cố dưới mức 4,000 USD trước áp lực về việc tăng lãi suất 🟡 📉

Giá vàng đã rơi trở lại dưới ngưỡng tâm lý quan trọng 4.000 USD/ounce, duy trì ở vùng đáy 8 tháng. Kim loại quý đang chịu áp lực mạnh từ kỳ vọng ngày càng tăng về việc Mỹ sẽ tiếp tục chính sách tăng lãi suất quyết liệt. Thanh khoản giao dịch vẫn thấp do thị trường đang chờ loạt dữ liệu vĩ mô quan trọng trong tuần, trong khi xu hướng kỹ thuật giảm vẫn chưa có dấu hiệu đảo chiều.
Áp lực giảm đã kéo giá hợp đồng vàng xuống dưới đường trung bình động hàm mũ 300 ngày (EMA300, màu đen) lần đầu tiên kể từ tháng 10/2023. Hệ thống các đường trung bình động xác nhận cấu trúc giảm giá mạnh, với các đường ngắn hạn nằm dưới các đường dài hạn, và giá liên tục giao dịch dưới EMA10 (màu vàng). Hợp đồng tiếp tục phản ánh diễn biến ngược chiều với chỉ số USD Index (USDIDX, màu xanh nhạt, đã đảo chiều). Hiện giá đang kiểm tra các vùng hỗ trợ từ tháng 10/2025, xóa sạch 100% mức tăng động lực hình thành vào giai đoạn cuối 2025/đầu 2026. Nguồn: xStation5
Điều gì đang chi phối GOLD hôm nay?
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Đồng USD quay lại đà tăng: Chỉ số USD Index tiếp tục tăng (+0,2%), chấm dứt nhịp điều chỉnh ngắn 3 phiên gần đây. Đồng bạc xanh hiện đang tiệm cận mức cao nhất 14 tháng, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo đuổi chính sách thắt chặt hơn trong năm 2026. Thị trường hoán đổi hiện định giá gần 70% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9, gây áp lực lớn lên các tài sản không sinh lợi như vàng.
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Lợi suất trái phiếu tăng hút dòng tiền: Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng thêm 10 điểm cơ bản trong 24 giờ qua (từ 4,36% lên 4,46%), cao hơn khoảng 30 điểm cơ bản so với đầu năm. Điều này cho thấy thị trường trái phiếu đã gần như “định giá xong” một đợt tăng lãi suất, dù lãi suất điều hành vẫn giữ ở mức 3,5%–3,75% kể từ tháng 12/2025.
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Lịch vĩ mô dày đặc làm giảm lực mua: Đà hồi phục ngắn đầu tuần—được thúc đẩy bởi dự báo lạc quan từ Goldman Sachs—đã nhanh chóng bị xóa bỏ khi thị trường chờ dữ liệu mới. Trong ngày hôm nay, phát biểu của Kevin Warsh tại Diễn đàn Sintra sẽ là tâm điểm. Nhà đầu tư sẽ tập trung vào quan điểm của Fed về lạm phát (hiện vẫn trên 4%) và các tín hiệu liên quan đến định hướng chính sách. Cùng với các dữ liệu lao động Mỹ sắp công bố, nhu cầu đầu cơ vàng được dự báo sẽ tiếp tục bị kìm hãm cho đến khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng hơn.
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Lịch kinh tế: Hội nghị các ngân hàng trung ương tại Sintra có thể khiến thị trường ngoại hối biến động mạnh
📋Tổng kết thị trường hàng hóa nửa đầu năm và quý II: Ai thắng và ai thua?
Tóm tắt thị trường: Chứng khoán hạ nhiệt sau đà tăng mạnh, vàng giảm xuống dưới 4.000 USD
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