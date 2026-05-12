🟡Thị trường nổi bật: Vàng giảm trước dữ liệu lạm phát

Giá vàng đang giảm khoảng 0,5% trong phiên giao dịch thứ Ba, sau nhiều ngày đi ngang và không thể bứt phá dứt khoát lên trên vùng $4.700/ounce. Đáng chú ý, giá hiện vẫn nằm dưới đường trung bình động MA 100 kỳ và đường xu hướng giảm.

Hôm nay, đồng USD đang mạnh lên nhẹ, không chỉ do kỳ vọng lạm phát cao hơn mà còn bởi bế tắc địa chính trị tại Trung Đông. Các báo cáo cho thấy Trump đang cân nhắc nối lại các hành động quân sự tại Iran sau khi kế hoạch hòa bình mới nhất bị bác bỏ.

Dữ liệu CPI hôm nay được kỳ vọng sẽ tăng lên 3,7% YoY, trong khi lạm phát lõi dự kiến đạt 2,7% YoY. Nếu lạm phát tiếp tục “cứng đầu”, áp lực lên Fed sẽ gia tăng, điều này có thể gây áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng bạc đã bứt phá khỏi vùng kháng cự trong ngày hôm qua, đi kèm với đà phục hồi mạnh của giá đồng.

Triển vọng cơ bản của vàng vẫn tích cực: nhu cầu đang được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân mua vàng vật chất. Tuy nhiên, nhu cầu từ các quỹ ETF đã giảm mạnh trong Q1 và vẫn chưa cho thấy sự phục hồi đáng kể, ngay cả khi Phố Wall liên tục lập đỉnh mới. Vàng cần một sự cải thiện rõ ràng trong tình hình Trung Đông và niềm tin rằng lạm phát chỉ mang tính tạm thời, không dẫn đến một chu kỳ tăng lãi suất mới.

Dữ liệu quan trọng: Báo cáo của World Gold Council