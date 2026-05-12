🟡Thị trường nổi bật: Vàng giảm trước dữ liệu lạm phát

- Giá vàng đang giảm xuống dưới mốc $4.700/ounce
- Báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng nhất đối với vàng và USD là dữ liệu CPI của Mỹ
- Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho Q1/2026 vẫn hỗ trợ vàng, dù tồn tại một vài điểm trừ nhỏ
- Giá vàng đang giảm xuống dưới mốc $4.700/ounce
- Báo cáo kinh tế vĩ mô quan trọng nhất đối với vàng và USD là dữ liệu CPI của Mỹ
- Dữ liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council) cho Q1/2026 vẫn hỗ trợ vàng, dù tồn tại một vài điểm trừ nhỏ
Giá vàng đang giảm khoảng 0,5% trong phiên giao dịch thứ Ba, sau nhiều ngày đi ngang và không thể bứt phá dứt khoát lên trên vùng $4.700/ounce. Đáng chú ý, giá hiện vẫn nằm dưới đường trung bình động MA 100 kỳ và đường xu hướng giảm.
Hôm nay, đồng USD đang mạnh lên nhẹ, không chỉ do kỳ vọng lạm phát cao hơn mà còn bởi bế tắc địa chính trị tại Trung Đông. Các báo cáo cho thấy Trump đang cân nhắc nối lại các hành động quân sự tại Iran sau khi kế hoạch hòa bình mới nhất bị bác bỏ.
Dữ liệu CPI hôm nay được kỳ vọng sẽ tăng lên 3,7% YoY, trong khi lạm phát lõi dự kiến đạt 2,7% YoY. Nếu lạm phát tiếp tục “cứng đầu”, áp lực lên Fed sẽ gia tăng, điều này có thể gây áp lực lên kim loại quý trong ngắn hạn. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng bạc đã bứt phá khỏi vùng kháng cự trong ngày hôm qua, đi kèm với đà phục hồi mạnh của giá đồng.
Triển vọng cơ bản của vàng vẫn tích cực: nhu cầu đang được hỗ trợ bởi hoạt động mua vào từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư cá nhân mua vàng vật chất. Tuy nhiên, nhu cầu từ các quỹ ETF đã giảm mạnh trong Q1 và vẫn chưa cho thấy sự phục hồi đáng kể, ngay cả khi Phố Wall liên tục lập đỉnh mới. Vàng cần một sự cải thiện rõ ràng trong tình hình Trung Đông và niềm tin rằng lạm phát chỉ mang tính tạm thời, không dẫn đến một chu kỳ tăng lãi suất mới.
Dữ liệu quan trọng: Báo cáo của World Gold Council
-
Tổng nhu cầu (bao gồm OTC): Tổng nhu cầu vàng tăng 2% YoY lên 1.230 tấn. Ngược lại, nếu loại trừ OTC, nhu cầu giảm 9% YoY và giảm 10% QoQ.
-
Ngân hàng trung ương mua vào kỷ lục: Các ngân hàng trung ương đã mua 243 tấn vàng.
-
Tiêu thụ trang sức: Nhu cầu trang sức giảm mạnh gần 1/4 so với cả cùng kỳ năm trước và quý trước, xuống còn 335 tấn.
-
Nguồn cung vàng: Tổng nguồn cung chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.230 tấn; tuy nhiên, đây là mức giảm đáng kể so với hai quý trước đó, điều này có thể cho thấy nguy cơ thiếu hụt nguồn cung đang hình thành.
Lịch kinh tế - Lạm phát trở thành tâm điểm (12.05.2026)
Tóm tắt thị trường: Tâm lý thận trọng dần quay trở lại thị trường
Trung Quốc, Saudi Aramco và dầu mỏ - Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tin đầu ngày: Cổ phiếu bán dẫn khiến thị trường tạm quên Iran
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.