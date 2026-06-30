Thị trường nổi bật: Vàng quay lại trên mốc 4.000 USD - Goldman Sachs tái khẳng định dự báo🔼

Những điểm chính

Goldman Sachs tái khẳng định dự báo giá vàng sẽ đạt 4.900 USD/ounce vào cuối năm 2026, nhờ cả các yếu tố mang tính cấu trúc lẫn chu kỳ tiếp tục hỗ trợ thị trường.

Ngân hàng cho rằng hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương, đặc biệt là tại các nền kinh tế mới nổi, vẫn là động lực dài hạn quan trọng nhất. Xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối đã tăng tốc sau khi dự trữ ngoại hối của Nga bị phong tỏa vào năm 2022 và tiếp tục tạo ra nguồn cầu mạnh mẽ.

Goldman Sachs cũng dẫn kết quả khảo sát mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), trong đó 45% các ngân hàng trung ương cho biết họ có kế hoạch tăng lượng vàng nắm giữ trong vòng 12 tháng tới — mức cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát được thực hiện.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, vàng vẫn chịu áp lực từ lập trường cứng rắn của Fed. Thị trường một lần nữa bắt đầu định giá khả năng Mỹ sẽ tăng lãi suất, qua đó gây áp lực lên nhu cầu đối với các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng.

Lợi suất trái phiếu tăng cùng với kỳ vọng lạm phát vẫn ở mức cao đã làm gia tăng sức hấp dẫn tương đối của các tài sản sinh lợi suất, khiến một phần dòng vốn rời khỏi nhóm kim loại quý.

Goldman Sachs không đồng tình với kỳ vọng thị trường về việc tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Các chuyên gia kinh tế của ngân hàng dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay và chỉ bắt đầu chu kỳ nới lỏng vào nửa cuối năm sau.

Kịch bản này nhiều khả năng sẽ hỗ trợ sự phục hồi dần của dòng vốn vào các quỹ ETF, vốn thường được hưởng lợi khi nhà đầu tư kỳ vọng lãi suất thực sẽ giảm.

Trong trung và dài hạn, Goldman Sachs cho rằng cán cân rủi ro vẫn nghiêng về phía tăng giá. Bên cạnh hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương, ngân hàng còn nhấn mạnh những lo ngại ngày càng gia tăng về tính bền vững tài khóa tại các nền kinh tế phát triển, yếu tố có thể thúc đẩy nhu cầu vàng từ khu vực tư nhân.

Goldman Sachs cho rằng sự suy yếu hiện tại của giá vàng chủ yếu là hệ quả của các yếu tố vĩ mô mang tính tạm thời. Nếu Fed ít cứng rắn hơn so với kỳ vọng hiện nay của thị trường và các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì tốc độ mua mạnh, vàng có thể quay trở lại xu hướng tăng dài hạn.