Thị trường nổi bật: Vàng tiếp tục chịu áp lực từ Fed và những lo ngại về lạm phát

Trong khi sự chú ý của thị trường thường tập trung vào đợt giảm mạnh của các hợp đồng tương lai chỉ số, chủ yếu sau cú lao dốc của SpaceX trong phiên giao dịch hôm qua, thì một làn sóng bán tháo mạnh không kém cũng đang diễn ra trên thị trường kim loại quý. Giá vàng giảm 1,7%, hiện đã tiến sát mốc 4.100 USD/ounce, trong khi giá bạc giảm gần 4%, xuống gần 62 USD/ounce.

Kể từ khi đạt mức kỷ lục khoảng 5.600 USD vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm khoảng 5% tính từ đầu năm, và riêng trong quý hiện tại đã mất gần 12%, xóa sạch toàn bộ mức tăng đạt được trong năm nay. Những lo ngại về lạm phát dai dẳng đã hoàn toàn lấn át tâm lý lạc quan tạm thời liên quan đến các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, vốn đã kéo giá dầu Brent xuống dưới 78 USD/thùng.

Áp lực lạm phát và lập trường "diều hâu" của Fed

Xung đột tại Trung Đông: Cuộc xung đột kéo dài gần bốn tháng đã đẩy giá năng lượng và giá tiêu dùng tăng cao, làm gia tăng lo ngại rằng lạm phát sẽ trở nên dai dẳng.

Triển vọng lãi suất cao hơn: Giá cả leo thang làm tăng khả năng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Đây là yếu tố gây bất lợi trực tiếp đối với vàng, bởi kim loại quý này không mang lại lợi suất như trái phiếu.

Thông điệp cứng rắn từ các nhà hoạch định chính sách: Chủ tịch Fed Chicago, Austan Goolsbee, bày tỏ lo ngại sâu sắc về lạm phát khi chỉ số này vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu và đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực. Đồng thời, Chủ tịch Fed mới Kevin Warsh tiếp tục củng cố tâm lý thị trường với lập trường "diều hâu", khẳng định sẽ kiên quyết đưa lạm phát trở lại mục tiêu.

Đồng USD mạnh: Kỳ vọng lãi suất cao hơn, kết hợp với các dữ liệu kinh tế Mỹ vẫn tích cực, đã giúp đồng USD tăng mạnh. EURUSD đã giảm xuống quanh 1,14.

Hiện thị trường đang định giá khả năng Fed tăng lãi suất ngay từ tháng 9 ở mức khá cao, mặc dù điều này có thể gặp nhiều khó khăn do cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới cũng như quá trình rà soát toàn diện hoạt động của Fed, dự kiến sẽ được các nhóm công tác do Kevin Warsh thành lập tổng kết vào cuối năm nay. Nguồn: Bloomberg Finance LP.

Phân tích kỹ thuật và dòng vốn rút khỏi thị trường

Giao dịch dưới các đường trung bình động quan trọng: Bức tranh kỹ thuật của vàng đã xấu đi rõ rệt. Giá vàng hiện đã giảm xuống dưới cả bốn đường trung bình động quan trọng gồm MA 25, 50, 100 và 200 phiên. Đường MA 25 phiên, đồng thời trùng với đường xu hướng giảm, hiện có thể đóng vai trò là vùng kháng cự ngắn hạn.

Thiếu lực hỗ trợ từ các quỹ và hoạt động nhập khẩu: Các nguồn cầu đầu tư truyền thống vẫn khá yếu. Dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF vàng, trong khi giá vàng nội địa tại Trung Quốc đang giao dịch thấp hơn giá trên sàn Comex, cho thấy nhu cầu nhập khẩu từ thị trường này khó có thể hỗ trợ giá trong thời gian tới.

Điểm tựa duy nhất: Yếu tố tích cực duy nhất còn lại là nhu cầu mua vàng ổn định từ các ngân hàng trung ương, được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian dài.

Các tổ chức tài chính đồng loạt hạ mạnh dự báo giá vàng

Trước sự thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất tại Mỹ, nhiều ngân hàng đầu tư lớn đã điều chỉnh đáng kể các mô hình dự báo của mình: