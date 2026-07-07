Thị trường nổi bật: Việc SpaceX được đưa vào Nasdaq 100 có mở ra một xu hướng tăng mới?

Hôm nay, SpaceX chính thức gia nhập Nasdaq 100, một trong những chỉ số chứng khoán được theo dõi nhiều nhất trên thế giới.

Điều này có thể mang ý nghĩa gì đối với công ty?

Trên toàn cầu hiện có hơn 200 sản phẩm đầu tư gắn với chỉ số Nasdaq 100. Phần lớn trong số đó là các quỹ (ETF, quỹ đầu tư và quỹ bảo hiểm), với tổng tài sản quản lý ước tính khoảng 600–800 tỷ USD. Nếu tính thêm các sản phẩm phái sinh (bao gồm hợp đồng tương lai và quyền chọn), tổng mức độ tiếp xúc với chỉ số lên tới 1,4 nghìn tỷ USD.

Các quỹ mô phỏng theo Nasdaq 100 sẽ buộc phải mua cổ phiếu SpaceX trên thị trường để tiếp tục bám sát cơ cấu của chỉ số. Ước tính điều này sẽ tạo ra lượng cầu thụ động khoảng 4,3 tỷ USD.

Tuy nhiên, tỷ trọng của SpaceX trong chỉ số sẽ không lớn

Đối với các công ty có tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng (free float) thấp (<33,3%), tỷ trọng trong chỉ số được tính theo vốn hóa đã điều chỉnh (adjusted market capitalization).

Điều này có nghĩa là việc tính toán sẽ dựa trên giá trị nhỏ hơn giữa: Tổng số cổ phiếu đang lưu hành công khai. Hoặc tối đa gấp ba lần số cổ phiếu đang có trong free float. Do SpaceX hiện chỉ có 5% cổ phiếu lưu hành tự do, nên tỷ trọng của công ty trong Nasdaq 100 hiện chỉ vào khoảng 0,8%.

Đây không phải là giới hạn duy nhất mà Nasdaq 100 áp dụng

Không có công ty nào được chiếm quá 24% trọng số của chỉ số.

Tổng tỷ trọng của tất cả các công ty có tỷ trọng trên 2,5% không được vượt quá 48% toàn bộ chỉ số. Nếu vượt ngưỡng này, tỷ trọng của các công ty sẽ được cắt giảm theo tỷ lệ để đưa tổng xuống 40%.

Cần lưu ý rằng SpaceX được đưa vào chỉ số theo quy trình xét duyệt nhanh

Theo quy trình truyền thống, công ty sẽ phải trải qua giai đoạn "seasoning", tức phải chờ từ 3 tháng đến 1 năm sau khi IPO trước khi được ủy ban chỉ số xem xét. Ngoài ra, quy định cũ của Nasdaq 100 còn yêu cầu công ty phải có ít nhất 10% cổ phiếu ở trạng thái free float.

Hiện nay: Thời gian seasoning đã được rút xuống chỉ còn 15 ngày giao dịch sau IPO. Đồng thời, quy định mới cho phép nếu một công ty mới nằm trong 40 doanh nghiệp lớn nhất của chỉ số xét theo vốn hóa thị trường (ngưỡng khoảng 150 tỷ USD, trong khi SpaceX được định giá gần 2 nghìn tỷ USD) thì không cần đáp ứng yêu cầu tối thiểu về free float.

Tuy nhiên, SpaceX không nhận được ưu đãi tương tự từ S&P 500. Chỉ số này vẫn yêu cầu: Ít nhất 12 tháng kể từ ngày IPO, 4 quý liên tiếp có lợi nhuận theo chuẩn kế toán GAAP.

Phân tích kỹ thuật

Hình 1: SpaceX [M30] (12.06.2026 - 07.07.2026)

Nguồn: xStation, 07.07.2026

Sau đợt điều chỉnh mạnh hậu IPO (đỉnh trên 220), SpaceX đã bước vào giai đoạn đi ngang (sideway). Giá cổ phiếu hiện dao động giữa: Đường trung bình động SMA 100 và các đường SMA 50 cùng SMA 150. Gần đây, các đường trung bình này đã dần đi ngang, xác nhận thị trường hiện chưa có xu hướng rõ ràng.

Chỉ báo RSI (14) dao động quanh vùng cân bằng ở mức 52,7. Việc RSI không rơi vào trạng thái quá mua hay quá bán cho thấy thị trường đang trong trạng thái chờ đợi và sẵn sàng đón nhận một động lực mới.

Sự suy yếu của áp lực bán trong ngắn hạn cùng với quá trình chuyển sang xu hướng đi ngang cũng được phản ánh qua chỉ báo MACD. Đường MACD và đường tín hiệu (Signal) hiện di chuyển gần như song song quanh mốc 0, trong khi các cột histogram đã thu hẹp đáng kể, cho thấy động lượng của xu hướng đang suy giảm.