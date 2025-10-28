Thị trường nổi bật - WHEAT (28.10.2025)

Giá lúa mì đã có một đợt tăng ngắn hạn trong tuần này sau những tin đồn trên thị trường rằng Trung Quốc đang xem xét mua lúa mì Mỹ — có thể là một lô lúa mì trắng. Chỉ riêng tin đồn này cũng đủ khiến giá hợp đồng tương lai tăng, mặc dù các nhà phân tích nhanh chóng nghi ngờ tính xác thực của thông tin. Cho đến nay, chưa có xác nhận chính thức, và do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) không thể công bố các báo cáo “bán hàng khẩn cấp” (flash sales) trong thời gian chính phủ Mỹ đóng cửa, thị trường vẫn đang thiếu dữ liệu cập nhật. Ngoài ra, báo cáo “Commitment of Traders” từ CFTC cũng chưa được công bố vì chính phủ ngừng hoạt động.

Trong nhóm ngũ cốc nói chung, sự chú ý của thị trường chuyển sang yếu tố địa chính trị sau khi có tin Tổng thống Trump sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào thứ Năm trong chuyến công du châu Á. Các nhà giao dịch xem đây là một bước ngoặt tiềm năng — thậm chí là dấu hiệu sớm của sự tan băng trong thương mại Mỹ–Trung. Những người lạc quan hy vọng cuộc gặp này có thể mở đường cho nhu cầu nhập khẩu đậu tương Mỹ của Trung Quốc, và có thể cả lúa mì trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người vẫn tỏ ra hoài nghi, và Price Futures Group nhận định rằng “căng thẳng Mỹ–Trung có vẻ đang gia tăng chứ không hề giảm bớt.”

Dữ liệu mới nhất của USDA (trước khi tạm ngừng công bố) cho thấy xuất khẩu lúa mì Mỹ đạt 258.543 tấn trong tuần kết thúc ngày 23/10, giảm 47,6% so với tuần trước và thấp hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Các điểm đến hàng đầu gồm: Hàn Quốc (109.639 tấn), Việt Nam (46.079 tấn) và Nhật Bản (33.899 tấn). Mặc dù xuất khẩu tuần này giảm, tổng xuất khẩu lũy kế niên vụ 2025/26 đạt 11,46 triệu tấn, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy triển vọng dài hạn của xuất khẩu lúa mì Mỹ vẫn tích cực.

Các nhà phân tích của BBH cho biết rằng dù tiến trình kiềm chế lạm phát đã chững lại, Fed có thể sẽ nghiêng về hướng nới lỏng hơn vào cuối năm, điều này có thể làm suy yếu đồng USD — một yếu tố hỗ trợ tiềm năng cho giá ngũ cốc định giá bằng USD.

Tình hình mùa vụ toàn cầu

Pháp: Tiến độ gieo trồng lúa mì đạt 57% tính đến ngày 20/10, tăng 30 điểm phần trăm chỉ trong một tuần (theo FranceAgriMer).

Thổ Nhĩ Kỳ: Cơ quan thống kê quốc gia hạ dự báo sản lượng lúa mì năm 2025 xuống còn 17,9 triệu tấn, giảm 1,7 triệu tấn so với dự báo trước.

Argentina: Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (Buenos Aires Grain Exchange) cho biết vụ thu hoạch lúa mì đã hoàn thành 5%, đánh dấu khởi đầu của một mùa vụ có thể chịu ảnh hưởng lớn bởi thời tiết tại Nam Mỹ.

Thị trường lúa mì hiện đang dao động giữa tin đồn và yếu tố cơ bản thực tế. Các nhà giao dịch tập trung vào ba câu chuyện chính:

Liệu tin đồn Trung Quốc mua lúa mì Mỹ có trở thành nhu cầu thực tế hay không;

Kết quả cuộc gặp Trump–Tập Cận Bình;

Diễn biến chính sách tiền tệ của Mỹ và xu hướng của đồng USD.

WHEAT (khung thời gian D1)

Giá lúa mì bật tăng từ đáy nhiều năm, vượt lên trên vùng kháng cự EMA50 (đường màu cam).

Nguồn: xStation5