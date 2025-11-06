Bitcoin đã tạm thời giảm xuống dưới 100.000 USD vào hôm qua, và hôm nay tiếp tục rút lui từ vùng quanh 104.000 USD xuống dưới 101.000 USD. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại rằng vùng 92.000 USD (khoảng trống CME chưa được lấp) có thể sẽ bị kiểm tra lại trước khi thị trường cố gắng phục hồi. Ngoài Bitcoin, Ripple, Cardano và Ethereum cũng đang gặp khó khăn, mặc dù BTC vẫn là chỉ báo chính cho toàn bộ thị trường tiền mã hóa. “Khoảng trống CME” (CME gap) đề cập đến chênh lệch giá hình thành trên hợp đồng tương lai Bitcoin giao dịch tại Sàn Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) vào cuối tuần — khi thị trường tạm ngừng giao dịch. Các nhà giao dịch thường kỳ vọng giá sẽ “lấp đầy” khoảng trống này khi thị trường mở cửa trở lại.

Vùng 92.000 USD trước đây đã đóng vai trò hỗ trợ mạnh — vào tháng 4/2025, đợt tăng giá lớn của Bitcoin bắt đầu từ khu vực này.

Dữ liệu từ CoinGlass cho thấy có cụm thanh khoản dày đặc gần 108.600 USD, có thể trở thành vùng kháng cự nếu thị trường bật tăng trở lại.

Theo K33 Research, giá trung bình mà các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ mua vào hiện khoảng 90.000 USD, nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của vùng hỗ trợ 90.000–92.000 USD trong trường hợp thị trường tiền mã hóa tiếp tục điều chỉnh.

Lý thuyết chu kỳ 4 năm của Bitcoin cho rằng đỉnh chu kỳ trước ở khoảng 124.000 USD, tuy nhiên mô hình này đang mất dần độ tin cậy khi các yếu tố vĩ mô và dòng vốn tổ chức ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn — thay vì dòng tiền từ nhà đầu tư cá nhân như trước đây.

Ngoài ra, mỗi kỳ halving mới sẽ có tác động nhỏ hơn đến nguồn cung BTC, do hiện đã có khoảng 91% tổng lượng Bitcoin được lưu hành.

BlackRock dự kiến ra mắt quỹ ETF Bitcoin (IBIT) tại thị trường Úc vào tháng 11/2025, sau một năm mà quỹ tại Mỹ của họ đã thu hút hơn 27 tỷ USD dòng vốn.

Theo Bloomberg Intelligence, hoạt động mua ròng từ các quỹ ETF có thể giúp hạn chế đà giảm giá ngắn và trung hạn, vốn là hiện tượng phổ biến trên thị trường tiền điện tử. Bitcoin (H1, D1)

Nguồn: xStation5 Nguồn: xStation5 Ethereum hiện cũng đang giảm tương tự như đợt điều chỉnh hồi tháng 6/2025, khi giá rơi từ gần 2.900 USD xuống dưới 2.100 USD trước khi phục hồi lên khoảng 4.900 USD vào mùa hè. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh lần này có vẻ sâu và kéo dài hơn. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.