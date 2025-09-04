Thị trường trái phiếu yên ắng, nhưng duy trì được bao lâu?

Thị trường trái phiếu ổn định giúp chứng khoán châu Âu và Mỹ phục hồi

Thị trường đang chờ đợi Báo cáo NFP của Mỹ

Trái phiếu Anh phục hồi, nhưng lãi suất trung tính có thể cao hơn dự đoán

Cổ phiếu công nghệ Mỹ có thể hưởng lợi khi Trung Quốc siết chặt đầu cơ

Trái phiếu phục hồi

Có dấu hiệu cho thấy đợt bán tháo trái phiếu đã chấm dứt. Các đợt phát hành trái phiếu chính phủ toàn cầu tuần này diễn ra tốt. Một số chính phủ, trong đó có Anh, cũng nhắc lại khả năng cắt giảm chi tiêu công, điều này có thể hỗ trợ nhu cầu mua Gilt trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu — như cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ Pháp vào thứ Hai tới. Nếu chính phủ sụp đổ, trái phiếu Pháp sẽ bị soi xét kỹ. Hôm nay, Pháp có kế hoạch đấu giá khối lượng lớn 11 tỷ USD trái phiếu, đây sẽ là phép thử quan trọng về nhu cầu trái phiếu giữa bối cảnh bất ổn chính trị.

NFP sắp tới – dữ liệu then chốt

Thị trường đang tập trung vào báo cáo lao động Mỹ. Đồng USD tăng giá sáng thứ Năm, mặc dù dữ liệu JOLTS hôm qua cho thấy thị trường việc làm hạ nhiệt với ít việc làm mới hơn và tỷ lệ sa thải tăng. Điều này góp phần xoa dịu thị trường trái phiếu Mỹ. Bên cạnh đó, Beige Book của Fed cũng vẽ nên bức tranh ảm đạm về kinh tế Mỹ, khiến cho lợi suất giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 30 năm rời xa ngưỡng 5%.

Thị trường vẫn tin gần như chắc chắn Fed sẽ cắt lãi suất trong tháng này (97% xác suất vào ngày 17/9). Xác suất cắt giảm trong tháng 12 là 80% và tháng 10 là 53%. Báo cáo NFP ngày mai sẽ cực kỳ quan trọng. Nếu số liệu trên 100 nghìn việc làm mới (so với dự báo 75 nghìn), lợi suất có thể tăng lại và kỳ vọng cắt giảm sẽ hạ xuống. Vì vậy hôm nay lợi suất có thể đi ngang khi thị trường chờ dữ liệu quan trọng.

Trái phiếu Anh giảm lợi suất, nhưng rủi ro vẫn còn

Gilt là trái phiếu diễn biến tốt nhất ở châu Âu hôm qua, lợi suất đảo chiều sau khi tăng mạnh hôm thứ Ba. Thị trường phớt lờ phát biểu có phần "diều hâu" từ Thống đốc BOE Andrew Bailey, người tỏ ra lo ngại về lạm phát và giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất tháng 11. Hiện chỉ còn 18% khả năng BOE cắt lãi suất vào tháng 11, so với 67% hồi tháng trước.

Ngoài ra, có ý kiến rằng lãi suất trung tính của Anh có thể gần mức 4% - cao hơn lịch sử. Điều này không hỗ trợ đồng bảng, vốn chủ yếu bị chi phối bởi triển vọng tài khóa. Với nhiều bất định trước ngân sách tháng 11, cặp tiền GBPUSD có thể đã tạo đỉnh tháng 7 ở mức 1,38 và trong ngắn hạn có khả năng đi ngang dưới 1,35.

Bắc Kinh siết chặt thị trường chứng khoán

Trái ngược với Mỹ, thị trường Trung Quốc giảm mạnh. Chỉ số CSI 300 giảm 2% sau thông tin chính phủ muốn hạ nhiệt thị trường sau chuỗi tăng nóng từ tháng 8. Chính phủ muốn khuyến khích lợi nhuận ổn định, tập trung vào "giá trị dài hạn" thay vì đầu cơ ngắn hạn. CSI 300 đã tăng hơn 7% trong một tháng qua, trong đó nhiều cổ phiếu công nghệ, như hãng chip AI Cambricon, tăng tới 75% trong 4 tuần.

Trước đó, nhiều nhà đầu tư lo ngại rằng Nvidia khó đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, nến đã dịch chuyển dòng tiền vào cổ phiếu công nghệ Trung Quốc. Nhưng nay khi chính phủ trực tiếp hạn chế đầu cơ, có thể xảy ra hiện tượng dịch chuyển vốn từ Trung Quốc sang công nghệ Mỹ.

Google và Apple kéo Nasdaq

Nasdaq tăng hơn 1% hôm qua, được hỗ trợ bởi Apple và Google. Cổ phiếu Google vọt hơn 9% sau khi tòa án Mỹ cho phép giữ lại trình duyệt Chrome, tránh được án phạt chống độc quyền lớn. Apple tăng hơn 3% sau khi công bố sẽ ra mắt công cụ tìm kiếm web dùng AI cho Siri vào năm tới.

Ngược lại, cổ phiếu Cambricon giảm 12% chiều nay, cho thấy sự tăng trưởng gần đây của chứng khoán Trung Quốc chủ yếu dựa trên sự đầu cơ hơn là nền tảng kinh tế. Điều này khiến cổ phiếu công nghệ Trung Quốc dễ bị giảm thêm. Chỉ số Golden Dragon trên Nasdaq (bao gồm các công ty công nghệ Trung Quốc niêm yết tại Mỹ) cũng có thể mất sức hút, khi nhà đầu tư xoay vòng vốn về "nơi an toàn" hơn là cổ phiếu công nghệ Mỹ.

By Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB