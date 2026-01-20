Thị trường uranium tăng tốc 📈 Sự hưng phấn trên thị trường chứng khoán quay lại khi cổ phiếu Uranium Energy Corp vọt 35%

Uranium đã trở lại tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư, khi đà tăng của mặt hàng này kéo các cổ phiếu liên quan lên mức cao kỷ lục mới. Giá uranium hiện đạt 85,25 USD mỗi pound, mức cao nhất trong gần 18 tháng.

Thị trường đang phản ánh ngày càng rõ sự kết hợp giữa nhu cầu cơ bản tăng mạnh và làn sóng mua thêm từ các quỹ đầu tư. Các cổ phiếu như Uranium Energy Corp (UEC.US) tại Mỹ, Cameco (CCJ.US) của Canada, và Kazatomprom (KAP.UK) - nhà sản xuất uranium lớn nhất thế giới tại Kazakhstan - đã tăng trưởng ở quy mô lịch sử, nhờ sự hồi sinh mạnh mẽ của năng lượng hạt nhân.

Theo nhận định gần đây từ Bank of America, giá uranium được dự báo sẽ tiếp tục tăng ổn định trong năm 2026, với sự chú ý của nhà đầu tư nhiều khả năng vẫn tập trung vào các nhà sản xuất lớn như Cameco, thay vì các công ty khai thác nhỏ.

Liệu thị trường uranium sẽ tăng trưởng trở lại sau gần 20 năm?

Dù đã phục hồi đáng kể, giá uranium vẫn thấp hơn nhiều so với mức đỉnh của giai đoạn tăng giá năm 2007. Ngành này từng chịu cú sốc từ thảm họa Fukushima, nhưng hiện nay câu chuyện đang xoay hướng — uranium được nhìn nhận như một nguồn năng lượng hiệu quả và đáng tin cậy trong bối cảnh thế giới tìm kiếm điện ổn định và có thể mở rộng.

Các yếu tố chính thúc đẩy giá uranium tăng

Chu kỳ tăng chung của hàng hóa và phục hồi nhu cầu dài hạn : Đà tăng của uranium nằm trong xu hướng rộng hơn của thị trường hàng hóa và sự phục hồi nhu cầu dài hạn. Năng lượng hạt nhân ngày càng được coi là trụ cột cho việc sản xuất điện ổn định, ít phát thải, đồng thời cần thiết để mở rộng năng lực tính toán và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

Thay đổi chính sách hạt nhân tại Mỹ: Động lực chính trị đang gia tăng để tái thiết chuỗi cung ứng nhiên liệu hạt nhân nội địa. Một số yêu cầu quy định về giấy phép liên quan đến các cơ sở làm giàu uranium đã được nới lỏng, đồng thời việc mở rộng cơ sở hạ tầng hạt nhân Mỹ đã trở lại chương trình nghị sự.

Thích nghi với lệnh trừng phạt và nguồn nhiên liệu Nga hạn chế: Thị trường đang điều chỉnh để thích nghi với các hạn chế từ lệnh trừng phạt và việc tiếp cận nhiên liệu hạt nhân Nga bị giảm. Sự dịch chuyển dần khỏi uranium Nga đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác phương Tây như Cameco và Centrus, nhằm ổn định nguồn cung và lấp đầy các khoảng trống tiềm năng.

Mua mạnh trở lại từ quỹ và thị trường vật chất: Nhu cầu đầu tư đang tăng, đặc biệt với các quỹ sở hữu uranium vật chất. Trong vài tuần gần đây, sự chú ý đổ dồn vào việc Sprott (Canada) mua 100.000 pound uranium, cho thấy vốn tổ chức đang quay trở lại ngành với quyết tâm mạnh mẽ.

Hỗ trợ từ sự bùng nổ trung tâm dữ liệu: Sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng số và AI làm tăng nhu cầu về nguồn điện ổn định. Điều này củng cố khả năng năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột cung cấp điện cho các trung tâm dữ liệu tiêu thụ nhiều năng lượng, gián tiếp thúc đẩy nhu cầu uranium.

Nguồn cung thứ cấp ngày càng hạn chế: Trong trung và dài hạn, thị trường sẽ cảm nhận rõ sự sụt giảm nguồn cung “lỏng” từ kho dự trữ, vật liệu tái chế và các nguồn thứ cấp khác. Lịch sử cho thấy khi nguồn cung thắt chặt, giá uranium thường tăng mạnh.

Các lò phản ứng mới tại châu Á tạo nền tảng cho nhu cầu dài hạn: Áp lực tăng giá dài hạn có thể mạnh lên khi các lò phản ứng mới đi vào vận hành, chủ yếu ở Trung Quốc và Ấn Độ, nhưng cũng ở các nền kinh tế đang phát triển khác, nơi năng lượng hạt nhân ngày càng quan trọng cho an ninh năng lượng.

Triển vọng nhu cầu: một khoảng trống cấu trúc kéo dài. Dự báo ngành cho thấy nhu cầu uranium toàn cầu có thể tăng khoảng 28% vào năm 2030. Điều này đồng nghĩa với áp lực kéo dài để các tiện ích tăng các hợp đồng phòng ngừa rủi ro, cạnh tranh gay gắt cho vật liệu sẵn có, và áp lực tăng giá trên thị trường giao ngay.

Biến động vẫn tồn tại, nhưng cơ bản ngày càng vững chắc. Thị trường uranium vốn nhạy cảm với biến động mạnh và điều chỉnh nhanh, nhưng các dấu hiệu cho thấy sự “lo lắng” ngắn hạn có thể tồn tại song song với xu hướng tăng dài hạn, nhờ hoạt động ký hợp đồng, mua từ các tiện ích, và vai trò mở rộng của năng lượng hạt nhân trong cơ cấu điện toàn cầu.

Uranium Energy Corp là công ty lớn nhất tại Mỹ tham gia sản xuất uranium nội địa. Cổ phiếu của công ty đạt mức cao kỷ lục hôm qua, vượt 18 USD/cổ phiếu, tăng hơn 36% từ đầu năm.



Nguồn: xStation5

Cổ phiếu của Centrus Energy - công ty lớn nhất và gần như duy nhất của Mỹ chuyên về xử lý uranium — cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng, vừa phục hồi từ đường trung bình 200 ngày trên biểu đồ hàng ngày, tiếp tục xu hướng tăng.



Nguồn: xStation5

Cổ phiếu của Cameco, nhà khai thác uranium lớn thứ hai tại Mỹ, đạt mức cao kỷ lục 117 USD/cổ phiếu.

Nguồn: xStation5