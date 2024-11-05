Thị trường vàng thận trọng chờ phiếu bầu Mỹ

Dữ liệu và thông tin nóng:

Trước một trong những thời điểm quan trọng nhất của nước Mỹ trong năm nay, thị trường kim loại quý nói riêng và toàn thị trường tài chính nói chung đều tỏ vẻ thận trọng. Giá vàng thế giới chủ yếu di chuyển đi ngang trong biên độ hẹp và hầu như chỉ biến động vừa phải sau khi có kết quả thăm dò cho vị trí Tổng thống Hoa Kỳ.

Một trong những nguyên nhân là do cho đến hiện tại, kết quả cuộc thăm dò dư luận mới nhất từ hãng tin NBC News cho thấy cơ hội thắng cử của cựu Tổng thống Donald Trump và Phó tổng thống Kamala Harris khá là ngang bằng. Nhiều nhà báo gọi đây là một trong những cuộc đua vào Nhà Trắng hấp dẫn nhất lịch sử.

Yếu tố khó lường trước này cũng khiến kim loại quý nhiều khả năng vẫn được ưu tiên trong danh mục của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sau chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ và liên tục phá kỷ lục, giá vàng đang chịu áp lực chốt lời lớn và cũng là cản trở chính trong ngắn hạn.

Phân tích biểu đồ giá Vàng (GOLD) khung thời gian H1

Nguồn: xStation5

Sau khi rơi về mức hỗ trợ 2.725 USD vào sáng nay, giá vàng đột ngột quay đầu hướng thẳng lên mốc 2.740 USD và thành công phá vỡ trendline giảm. Mục tiêu trước mắt và khá quan trọng trong phiên hôm nay chính là mức kháng cự 2.745 USD.

Nhìn vào khối lượng giao dịch, mức cản đáng chú ý hơn vẫn là khu vực 2.760 USD, nơi trước đó cho thấy sự tranh chấp lớn và phần thắng đã thuộc về người bán. Động lực để thị trường biến động có thể diễn ra khi phiên Mỹ mở cửa với các dữ liệu kinh tế quan trọng và các kết quả đầu tiên của cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ.