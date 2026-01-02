Thương hiệu thời trang khổng lồ bị ảnh hưởng bởi vụ tai nạn tàu hỏa gần Machu Picchu 🚞

Vụ tai nạn tàu hỏa gần Machu Picchu, được truyền thông đưa tin rộng rãi vào thứ Ba, không chỉ đơn thuần là một sự cố địa phương; đây còn có thể trở thành một cuộc khủng hoảng hình ảnh đối với LVMH (MC.FR) – một trong những tập đoàn hàng hiệu quyền lực nhất thế giới. Việc một người thiệt mạng và hàng chục hành khách bị thương trên tuyến đường được quảng bá là một trải nghiệm “cao cấp hàng đầu” là kịch bản mà không đội ngũ quản lý nào mong muốn. Đối với LVMH, chủ sở hữu của Belmond – đơn vị du lịch hạng sang vận hành chuyến tàu gặp nạn – thông tin này có thể gây tổn hại đến hình ảnh thương hiệu trong mắt người tiêu dùng.

Thảm kịch xảy ra vào ngày 30/12/2025, khi hai đoàn tàu va chạm trực diện trên một tuyến đường sắt hẹp dưới chân Machu Picchu. Một đoàn tàu thuộc PeruRail (nhà khai thác có liên hệ với LVMH), đoàn còn lại thuộc Inca Rail (liên kết với quỹ Carlyle Group). Tuyến đường này chỉ có một đường ray, đồng nghĩa với việc các đoàn tàu chạy ngược chiều phải dừng tại những điểm quy định để nhường đường cho nhau. Theo Belmond, đoàn tàu của Inca Rail đã không dừng đúng vị trí, tiếp tục di chuyển trên đoạn đường không được phép và va chạm cách đó khoảng 400 mét. Inca Rail phủ nhận trách nhiệm, cho rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Đối với Machu Picchu – điểm đến thu hút hơn 1 triệu du khách mỗi năm và là nguồn thu quan trọng của ngành du lịch Peru – đây là cú sốc lớn trong bối cảnh thị trường vừa mới phục hồi sau đại dịch.

LVMH kiểm soát Belmond, và Belmond hiện nắm giữ 50% cổ phần của PeruRail (đơn vị vận hành đoàn tàu gặp tai nạn). Ở phía bên kia là Inca Rail, nơi Carlyle Group, một “ông lớn” trong lĩnh vực đầu tư tư nhân, nắm cổ phần chi phối. Belmond cáo buộc Inca Rail đã cho tàu chạy trên đoạn đường không được phép.

Đối với nhà đầu tư, sự việc này mang nhiều hàm ý đối với LVMH. Thứ nhất là rủi ro pháp lý: nếu tòa án Peru xác định Belmond/PeruRail có lỗi trong việc quản lý giao thông đường sắt, mức phạt có thể rất lớn. Thứ hai là rủi ro uy tín: giá trị cốt lõi của LVMH trong lĩnh vực hàng xa xỉ gắn liền với sự an toàn, tính độc quyền và dịch vụ hoàn hảo. Một tai nạn gây chết người hoàn toàn đi ngược lại hình ảnh đó.

Cổ phiếu LVMH (MC.FR) mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ năm mới với mức giảm nhẹ. Ở thời điểm hiện tại, có vẻ như sự cố tại Peru chưa đủ sức ảnh hưởng mang tính quyết định đến toàn bộ tập đoàn. Tuy nhiên, điều này không thay đổi thực tế rằng trong thế giới của trải nghiệm xa xỉ, vụ việc có thể làm tổn hại đến hình ảnh thương hiệu đúng vào giai đoạn công ty đang nỗ lực củng cố vị thế của mình.

Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về LVMH trong báo cáo năm 2026 của chúng tôi, nơi chúng tôi đã phân tích sâu hơn về tập đoàn này.

Từ góc độ kỹ thuật, cổ phiếu LVMH đã bứt phá lên trên ngưỡng cản của đường EMA 200 tuần (đường màu vàng trên biểu đồ), điều này có thể cho thấy cổ phiếu của tập đoàn đã quay trở lại xu hướng tăng dài hạn, lần đầu tiên kể từ tháng 3/2025. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ báo RSI khung 14 tuần đã vượt lên trên vùng 70 điểm, phản ánh đà tăng gần đây diễn ra khá nhanh. Điều này làm gia tăng khả năng xuất hiện các nhịp điều chỉnh giảm trong khuôn khổ xu hướng tăng hiện tại. Nguồn: xStation