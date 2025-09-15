Đọc thêm

🎁Thưởng nạp đón tin - Nhận Bonus 20%

21:31 15 tháng 9, 2025

🚀Nạp từ $1,000 trở lên để nhận ngay Bonus 20% vốn giao dịch. Đăng ký ngay!

Tuần này, Fed dự kiến công bố cắt giảm lãi suất – sự kiện có thể tạo sóng lớn trên thị trường. Đây là thời điểm vàng để chuẩn bị nguồn vốn, đón đầu cơ hội và tối đa hóa lợi nhuận.

⏰Hạn chót để đăng ký tham gia: 18/09 

👉 Đừng bỏ cơ hội này - nạp ngay hôm nay!

Xem chi tiết & tham gia ngay tại đây

*Lưu ý: Chương trình ưu đãi áp dụng Điều kiện & điều khoản

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

18.09.2025
19:35

CẬP NHẬT MỚI: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và Chỉ số Philadelphia tốt hơn dự kiến🚨

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu: 231 nghìn (Dự báo 240 nghìn, trước đó 264 nghìn) Chỉ số sản xuất...

 18:35

Binancecoin tăng 3% đạt ATH gần mức 1000 USD 📈

Binancecoin (BNB) tăng 3% trong phiên hôm nay, được hỗ trợ bởi tâm lý tích cực đối với Bitcoin, Ethereum và nhu...

 18:15

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu Intel tăng 20% ​​sau báo cáo về việc Nvidia mua lại một phần cổ phiếu🚨

Nvidia (NVDA.US) thông báo đầu tư 5 tỷ USD để mua cổ phiếu Intel (INTC.US) ở mức 23,28 USD, thấp hơn giá đóng cửa ngày...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn