Thượng viện bật đèn xanh cho Warsh, thị trường thận trọng giữa những lo ngại gia tăng

Không có bất ngờ hay diễn biến đột ngột nào xảy ra. Hôm nay, Thượng viện Mỹ đã xác nhận Kevin Warsh vào Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed), mở đường cho ông đảm nhận một trong những vị trí quan trọng nhất trong cấu trúc tài chính toàn cầu, thậm chí có thể là vai trò Chủ tịch Fed trong tương lai. Thị trường phần lớn đã phản ánh kịch bản này từ trước, nên bản thân quyết định không tạo ra phản ứng quá mạnh, nhưng ý nghĩa của nó trở nên rõ ràng hơn khi đặt trong bối cảnh vĩ mô và lạm phát hiện nay.

Warsh bước vào vị trí then chốt trong thời điểm lạm phát CPI tại Mỹ tăng tốc trở lại và đạt mức cao nhất kể từ năm 2023. Điều này làm thay đổi đáng kể câu chuyện thị trường, bởi chỉ vài tháng trước, nhà đầu tư còn tin rằng lạm phát đang dần quay về mục tiêu và mở ra dư địa cho việc nới lỏng chính sách tiền tệ. Kịch bản đó giờ đã bị đẩy lùi xa hơn, buộc thị trường một lần nữa phải đối mặt với nguy cơ lãi suất duy trì ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Từ góc độ thị trường, điều này đánh dấu sự quay trở lại của môi trường mà chi phí vốn tiếp tục là yếu tố trung tâm chi phối định giá tài sản. Lạm phát cao hơn kết hợp với khả năng ban lãnh đạo mới của Fed có lập trường mềm mỏng hơn có thể gây áp lực lên khẩu vị rủi ro, đặc biệt ở những lĩnh vực nhạy cảm với lãi suất chiết khấu và dòng tiền tương lai như cổ phiếu công nghệ. Trong bối cảnh này, lo ngại đang gia tăng rằng Fed có thể nới lỏng chính sách quá sớm dù áp lực lạm phát vẫn dai dẳng, qua đó làm suy yếu niềm tin vào quá trình giảm phát hiện nay.

Một yếu tố khác ngày càng được thị trường chú ý là mức độ độc lập của Warsh và mối quan hệ của ông với chính quyền chính trị. Nhà đầu tư lo ngại rằng ông có thể dễ dàng điều chỉnh quan điểm theo kỳ vọng của Nhà Trắng và Donald Trump trong quá trình ra quyết định của Fed, điều có khả năng làm suy yếu mức độ độc lập vốn rất cao của ngân hàng trung ương Mỹ. Rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến định hướng chính sách tiền tệ mà quan trọng hơn còn tác động tới tính dự đoán của chính sách — yếu tố then chốt đối với việc định giá tài sản.

Trong bối cảnh đó, vấn đề quan trọng hiện nay không chỉ còn là tốc độ phản ứng của Fed trước lạm phát, mà còn là mức độ tự chủ mà Fed có thể duy trì trong môi trường chính trị mới. Thị trường đang bước vào giai đoạn mà dữ liệu vĩ mô, đặc biệt là lạm phát và kỳ vọng lãi suất, một lần nữa trở thành nguồn biến động chính, trong khi sự thay đổi nhân sự tại Fed càng khuếch đại thêm động lực này.