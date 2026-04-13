Tin cuối ngày: Chứng khoán quay lại sắc xanh nhờ kỳ vọng đàm phán Mỹ–Iran, USD tiếp tục suy yếu

Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ đang giao dịch trong sắc xanh, bất chấp mức giảm đầu phiên do sự đổ vỡ của các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ–Iran và việc công bố phong tỏa eo biển Hormuz. Tâm lý thị trường được cải thiện sau khi Donald Trump cho biết Iran “vẫn muốn đạt được thỏa thuận”, cùng với báo cáo từ CBS cho thấy đối thoại giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn.
Cổ phiếu vốn hóa nhỏ dẫn dắt đà tăng (US2000: +1%), tiếp theo là S&P 500 và Nasdaq (US500, US100: +0,5%). Chỉ số DJIA (US30: +0,3%) cũng đã xóa bỏ mức giảm trước đó, bất chấp áp lực lớn từ đợt bán tháo cổ phiếu Goldman Sachs.
Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee cho biết việc giá dầu duy trì trên 90 USD/thùng cuối cùng sẽ lan tỏa thành áp lực lạm phát sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng dù người tiêu dùng là nền tảng của nền kinh tế, tình hình hiện tại rõ ràng đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý.
Cổ phiếu Goldman Sachs giảm 3,8% dù công bố kết quả Q1 vượt kỳ vọng nhờ mảng giao dịch cổ phiếu và tư vấn tăng trưởng. Tuy nhiên, nhà đầu tư thất vọng với kết quả FICC (thu nhập cố định, tiền tệ và hàng hóa) yếu hơn dự kiến và tỷ lệ vốn CET1 thấp hơn kỳ vọng.
Doanh số bán nhà tại Mỹ giảm mạnh hơn dự báo, từ 4,13 triệu trong tháng 2 xuống 3,98 triệu trong tháng 3 (so với dự báo 4,07 triệu).
Các chỉ số châu Âu đóng cửa với tâm lý lạc quan vừa phải. Amsterdam dẫn đầu đà tăng (NED25: +0,45%), dù có tới 16 công ty trong chỉ số AEX giảm giá. Hợp đồng tương lai DAX Đức (DE40) tăng 0,3%, Thị trường Paris và London đóng cửa đi ngang, IBEX35 Tây Ban Nha (SPA35) giảm 0,2%
Đồng USD suy yếu so với tất cả các đồng tiền G10 (USDIDX: -0,1%) khi nhu cầu trú ẩn giảm dần nhờ kỳ vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran. Các đồng tiền khu vực Úc – New Zealand dẫn đầu đà tăng (AUDUSD: +1,1%, NZDUSD: +0,9%). Đồng yên Nhật, dù yếu trong phần lớn phiên, cũng đang tăng (USDJPY: -0,1%)
EURUSD tăng 0,55% lên 1,1734
Giá dầu Brent thu hẹp mức tăng trước đó (OIL: từ +7,5% xuống +4,9%), giảm nhẹ xuống dưới 100 USD/thùng. Trong khi đó, kim loại quý cũng thu hẹp mức giảm, với giá vàng hiện giảm 0,6% xuống 4.730 USD/ounce.
📈 Chứng khoán quay lại sắc xanh nhờ hy vọng nối lại đàm phán Mỹ - Iran 🔍
Kim loại quý quay lại sắc đỏ 📉 VÀNG và BẠC chịu áp lực từ sự phục hồi của đồng USD 🟡
🟡Điều gì đang chờ đợi Vàng?
Bản tin thị trường: Iran cáo buộc Mỹ vi phạm lệnh đình chiến (09.04.2026)
