Tin cuối ngày: Giá dầu tăng trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Iran 📈 Các chỉ số châu Âu giảm nhẹ trước báo cáo NFP

Các chỉ số châu Âu chủ yếu đang giao dịch giảm nhẹ hôm nay. Euro Stoxx 50 giảm gần 0,2%, với DAX (Đức) cũng có mức giảm tương tự. Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ cũng đang giảm nhẹ. Trong khi đó, kim loại quý đang đi lên: vàng tăng hơn 1%, giao dịch quanh mức $5,100/oz (mức cao nhất kể từ ngày 30/1), còn bạc tăng khoảng 3%.

Novo Nordisk giảm hơn 3,5%, làm nguội lại đợt hồi phục gần đây. Ferrari tiếp tục tăng sau kết quả kinh doanh Q4. Ngân hàng châu Âu: tâm lý vẫn yếu. Ngược lại, cổ phiếu khai thác và hàng hóa tăng vững, tiếp tục xu hướng đi lên dài hạn.

Ngân hàng đang dẫn dắt mùa báo cáo của châu Âu: lĩnh vực tài chính chiếm khoảng 1/3 vốn hóa MSCI Europe, với tỷ lệ vượt kỳ vọng lợi nhuận cao nhất (~74%), gần 3/4 vốn hóa đã công bố. Do đó, các mức tăng gần đây của chỉ số chủ yếu tập trung ở ngân hàng.

Ngoài lĩnh vực tài chính, bức tranh có phần kém thuyết phục hơn: Lĩnh vực công nghệ đang mang lại những bất ngờ tích cực, nhưng vật liệu và năng lượng lại cho thấy kết quả kém hơn, trong khi hàng tiêu dùng tùy chọn vẫn chịu áp lực. Để các chỉ số châu Âu tiếp tục đà tăng, có lẽ cần sự tham gia của nhiều lĩnh vực hơn.

Giá dầu tăng do nguy cơ leo thang căng thẳng mới ở Trung Đông.

Giá dầu (OIL) đang đi lên sau những phát biểu của Donald Trump, người đe dọa triển khai chiếc tàu sân bay thứ hai gần Iran nếu Tehran không ký thỏa thuận về tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân. Hôm nay, bộ ngoại giao Iran từ chối mọi cuộc đàm phán về giới hạn năng lực tên lửa đạn đạo. Thị trường đang đọc đây như tín hiệu căng thẳng leo thang ở Trung Đông và nguy cơ Mỹ can thiệp quân sự gia tăng.

Siemens Energy đạt mức cao kỷ lục

Siemens Energy cho thấy sự bùng nổ về cầu điện và hạ tầng lưới điện đang chuyển thành các đơn đặt hàng thực tế — đặc biệt là tuabin khí và mở rộng lưới điện, được hỗ trợ bởi cầu công nghiệp, trung tâm dữ liệu và tiêu thụ điện từ AI.

Điểm chính (theo Bloomberg):

Đơn hàng tập đoàn tăng hơn 1/3 so với cùng kỳ lên €17,6 tỷ trong Q1 tài khóa; mảng tuabin khí đạt mức kỷ lục về đơn hàng.

Nhu cầu được thúc đẩy bởi tăng tiêu thụ điện từ công nghiệp, trung tâm dữ liệu và ứng dụng AI.

Cổ phiếu tăng khoảng 25% kể từ tháng 1, là một trong những cổ phiếu mạnh nhất DAX năm nay.

Siemens Energy dự kiến đầu tư $1 tỷ tại Mỹ (thị trường đơn lẻ lớn nhất) để mở rộng năng lực sản xuất tuabin khí và sản phẩm lưới điện; Mỹ chiếm khoảng 40% đơn hàng tuabin khí Q1.

Lợi nhuận tập đoàn tăng hơn gấp đôi lên khoảng €1,1 tỷ, nhờ cải thiện kinh doanh công nghệ lưới điện và năng suất tại Siemens Gamesa.

Đơn hàng Gamesa giảm 34%, do so sánh khó với cùng kỳ năm trước (bao gồm hợp đồng tuabin gió ngoài khơi trị giá ~€1,4 tỷ).

Ban lãnh đạo xác nhận lại dự báo 2026 và vẫn kỳ vọng Gamesa hòa vốn trong năm tài khóa hiện tại.

Nguồn: xStation5