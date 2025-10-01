Tin đầu ngày (01.10.2025): Phố Wall chao đảo giữa nguy cơ chính phủ Hoa Kỳ đóng cửa 🏛️

Trong phiên châu Âu hôm nay, tâm lý thị trường nhìn chung khá tích cực, với các chỉ số chính đều tăng điểm. Dẫn đầu là IBREX, tăng hơn 1,2%, và SMI20, tăng gần 1%. DAX tăng 0,5%, FTSE100 tăng 0,6%, trong khi CAC và FTSE MIB đều nhích 0,2%.

Dữ liệu vĩ mô từ châu Âu cho kết quả trái chiều. GDP Vương quốc Anh tích cực hơn dự báo, trong khi CPI Đức cao hơn một chút so với kỳ vọng. Ngược lại, lạm phát tại Ý và Pháp lại thấp hơn so với ước tính.

Nvidia đã vượt mốc vốn hóa 4,5 nghìn tỷ USD sau một phiên tăng mạnh khác, đưa định giá công ty tiến sát quy mô GDP của Đức. Cổ phiếu tăng gần 3% hôm nay, song tâm lý tại Phố Wall vẫn mong manh trước nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ.

Dữ liệu Mỹ hôm nay cũng trái chiều: Chỉ số PMI Chicago Fed giảm xuống mức "suy thoái" 40,6 (dự báo: 43,3; trước đó: 41,5).

Báo cáo việc làm JOLTS (tháng 8): 7,227 triệu (dự báo: 7,2 triệu; trước đó: 7,181 triệu).

Niềm tin tiêu dùng CB: 94,2 (dự báo: 96; trước đó: 97,4, điều chỉnh xuống 94,2).

Theo Conference Board, kỳ vọng lạm phát trung bình 12 tháng tăng lên 6,2% trong tháng 8 (từ 5,7% tháng 7), sau ba tháng giảm liên tiếp. Mức này vẫn thấp hơn đỉnh 7% hồi tháng 4.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ: CoreWeave tăng hơn 10% sau tin sẽ cung cấp năng lực tính toán cho Meta Platforms. Spotify (niêm yết trên Nasdaq) giảm hơn 6% sau khi một nhà phân tích của JP Morgan cảnh báo rủi ro liên quan đến việc CEO lâu năm Daniel Ek từ chức hôm nay sau 20 năm.

Đồng yên Nhật được hỗ trợ bởi lập trường diều hâu từ Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) và lo ngại về nguy cơ đóng cửa chính phủ Mỹ, khiến USDJPY giảm 0,5%. Trong khi đó, AUD tăng giá sau các bình luận mang tính diều hâu từ Thống đốc RBA Michele Bullock.

Nguy cơ khủng hoảng chính trị tại Mỹ thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn. Vàng tăng thêm 0,3%, hướng tới mức tăng gần 10% trong tháng 9. Ngược lại, bạch kim chịu áp lực chốt lời, giảm hơn 0,3%.

Hợp đồng tương lai ca cao giảm 3,5%, chạm mức thấp nhất trong 10 tháng, do triển vọng mùa vụ lạc quan ở Tây Phi trước thềm vụ thu hoạch mới tại Bờ Biển Ngà.

Hợp đồng tương lai lúa mì giảm hơn 2,5% sau báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) chỉ ra tồn kho cao hơn.

OPEC hôm nay đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin từ Reuters, vốn cho rằng OPEC và các đồng minh có kế hoạch tăng sản lượng dầu trong tháng 11 thêm 500.000 thùng/ngày. Sau tuyên bố này, giá dầu phục hồi mạnh từ mức giảm trước đó.