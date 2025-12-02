Tin đầu ngày (02.12.2025): Khởi đầu tháng 12 được đánh dấu bởi cú sụp đổ của thị trường tiền điện tử

-
Phiên giao dịch đầu tiên của tuần và đầu tháng 12 trên thị trường tài chính quốc tế ghi nhận mức giảm giá ở hầu hết các công cụ tài chính.
Tại châu Âu, xu hướng giảm chiếm ưu thế, nổi bật là chỉ số DAX của Đức, mất 1% trên thị trường cơ sở. Các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine đang gây áp lực lên các doanh nghiệp công nghiệp chủ chốt trong khu vực.
Kinh tế Ba Lan duy trì tăng trưởng vững chắc trong quý III/2025. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước và 0,9% so với quý trước, vượt dự báo trước đó của Cơ quan Thống kê Trung ương (GUS) và dự đoán của thị trường. Tăng trưởng chủ yếu nhờ đầu tư, tăng 7,1% y/y, tập trung vào các dự án công và chính quyền địa phương, cùng với chi tiêu công tăng 7,4% y/y. Tiêu dùng hộ gia đình tăng 3,5% y/y, cho thấy cấu trúc tăng trưởng ổn định mà không tạo áp lực lạm phát quá mức. Cầu nội địa tăng 3,7% y/y, xuất khẩu tăng 6,1% y/y và nhập khẩu tăng 5,9% y/y. Các chỉ số tại Warsaw ghi nhận mức tăng nhẹ nhờ làn sóng tin tức kinh tế tích cực.
Tại Wall Street, tâm lý thị trường cải thiện đôi chút vào nửa sau phiên, mặc dù phiên giao dịch bắt đầu trong sắc đỏ. Tuy nhiên, điều này không thay đổi thực tế là các chỉ số lớn đang giảm trong ngày. Nasdaq hiện giảm 0,1% và S&P 500 giảm 0,07%.
Trong tháng 11, khu vực công nghiệp Mỹ tiếp tục thu hẹp. Chỉ số ISM ngành công nghiệp đứng ở mức 48,2 điểm, thấp hơn dự báo 49,0 điểm. Chỉ số đơn hàng mới giảm xuống 47,4, trong khi việc làm trong ngành công nghiệp giảm còn 44,0, phản ánh nhu cầu yếu và cắt giảm lao động trong lĩnh vực này. Ngược lại, khu vực dịch vụ tiếp tục tăng trưởng, với chỉ số ISM dịch vụ đạt 58,5 điểm, vượt dự báo.
Trên thị trường Forex, đồng yên Nhật là đồng mạnh nhất trong phiên hôm nay, phản ứng trước các phát biểu mới nhất của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ), người lần đầu tiên trong nhiều tháng gợi ý rõ ràng về khả năng tăng lãi suất tại cuộc họp BOJ tháng 12.
Trên thị trường hàng hóa, BẠC nổi bật với mức tăng 3,5%, đạt các mốc cao kỷ lục. Vàng cũng ghi nhận diễn biến tích cực, với giá hợp đồng vàng tăng 0,6%.
Tuy nhiên, khu vực ảm đạm nhất hiện tại là tiền điện tử và các công ty dựa trên ngành này. Bitcoin giảm 6,6% trong ngày, trong khi cổ phiếu Strategy Inc mất tới 12% sau những phát biểu của CEO công ty về khả năng bán Bitcoin trong tình huống khủng hoảng – điều mà nhà đầu tư cho rằng trái ngược với lập trường lạc quan trước đây của Michael Saylor.
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.