US100: Thành trì tăng trưởng của Phố Wall❓

Khởi đầu tuần mới trên Phố Wall ghi nhận sự phân hóa ngày càng rõ rệt giữa các nhóm cổ phiếu. Chỉ số Nasdaq tăng điểm nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các công ty liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Amazon tăng 4% sau khi công bố hợp tác chiến lược với OpenAI, trong khi Nvidia và Micron Technology cũng tăng giá sau hàng loạt thỏa thuận lớn trong ngành. Đáng chú ý, công ty trung tâm dữ liệu Iren đã ký hợp đồng nhiều năm trị giá 9,7 tỷ USD với Microsoft, cung cấp cho tập đoàn công nghệ này quyền truy cập vào bộ xử lý đồ họa Nvidia GB300. Có thể thấy, các công ty công nghệ tiếp tục hưởng lợi nhờ biên lợi nhuận cao, quy mô toàn cầu và khả năng tiếp cận các giải pháp AI đột phá, qua đó duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong một nhóm nhỏ những doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.

Trong khi đó, các chỉ số thị trường rộng hơn và các doanh nghiệp công nghiệp lại tụt lại phía sau. Hiện có hơn 400 cổ phiếu trong S&P 500 đang giảm giá, và chỉ số Dow Jones đã mất gần 0,8% giá trị. Điều này làm gia tăng xu hướng phân tầng, khi hiệu suất và định giá của toàn thị trường ngày càng phụ thuộc vào một số ít “ông lớn” công nghệ. Hiệu suất yếu của các công ty truyền thống, độ nhạy cao của doanh nghiệp nhỏ với chi phí vốn, cùng tâm lý tiêu dùng trung lập cho thấy nếu nhóm cổ phiếu AI điều chỉnh, toàn bộ thị trường có thể chịu tác động mạnh. Kết quả kinh doanh được công bố trong tuần này — bao gồm McDonald’s và Palantir — sẽ là bài kiểm chứng quan trọng xem tâm lý thị trường có phản ánh đúng thực trạng kinh tế, hay vẫn đang tiếp tục đặt cược vào các kịch bản lạc quan xoay quanh trí tuệ nhân tạo.

Hiện tại, US100 và US2000 đang di chuyển theo hai hướng hoàn toàn trái ngược trong gần hai tuần qua. Tuy nhiên, cả hai chỉ số vẫn đang nằm trên đường trung bình động EMA 50 ngày. Nguồn: xStation

Một số báo cáo thu nhập trong tuần này. Nguồn: XTB