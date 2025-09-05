Tin đầu ngày (05.09.2025): Phố Wall tăng điểm bất chấp báo cáo trái chiều của ISM và ADP 🗽

Kết thúc phiên giao dịch ngày 04/09, chỉ số S&P 500 tiến 0.83%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.98%. Chỉ số Dow Jones tăng 350.06 điểm (tương đương 0.77%) lên 45,621.29 điểm. Đây là lần đóng cửa ở mức cao kỷ lục thứ 21 của S&P 500 trong năm nay.

Thị trường châu Âu cũng khởi sắc, DAX đóng cửa tăng 0,72%, trong khi FTSE 100 và Euro Stoxx 50 cùng tăng hơn 0,4%.

Cổ phiếu Alphabet chịu áp lực, trong khi Amazon dẫn dắt nhóm Big Tech với mức tăng gần 4%. Ngược lại, TSMC yếu đi bất chấp sự khởi sắc chung của ngành bán dẫn. Ngoài ra, truyền thông đưa tin Microsoft có thể tránh án phạt của EU bằng cách tách riêng Teams.

Dữ liệu Mỹ mới nhất cho thấy áp lực giá trong lĩnh vực dịch vụ vẫn cao, dù chỉ số ISM giá phải trả thấp hơn dự báo, nhưng vẫn quanh mức 70. Thị trường lao động tiếp tục hạ nhiệt khi cả báo cáo ADP và chỉ số việc làm trong ISM đều yếu đi.

Dữ liệu chính của Mỹ:

ISM Dịch vụ: 52 (Dự báo: 51; Trước: 50,1)

Hoạt động kinh doanh: 55 (Dự báo: 53; Trước: 52,6)

Việc làm: 46,5 (Trước: 46,4)

Giá phải trả: 69,2 (Trước: 69,9)

Đơn xin trợ cấp thất nghiệp: 237K (Dự báo: 230K; Trước: 229K)

Cán cân thương mại: –78,30B USD (Dự báo: –77,70B; Trước: –59,10B)

Việc làm ADP: 54K (Dự báo: 73K; Trước: 104K)

Trong nhóm cổ phiếu công nghệ, Salesforce giảm gần 6% sau khi đưa ra dự báo doanh thu yếu hơn kỳ vọng, dù EPS và doanh số quý vượt dự báo. Giới đầu tư lo ngại tăng trưởng chậm lại, có thể báo hiệu thị trường thu hẹp. CEO Marc Benioff trấn an rằng AI không phải mối đe dọa. GitLab cũng giảm hơn 7% sau khi thay đổi CFO và hạ triển vọng.

Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,3%. Tâm lý trên thị trường crypto yếu, Bitcoin giảm gần 2% và Ethereum hơn 3%. Kim loại quý chịu áp lực: vàng giảm hơn 0,5%, bạc giảm gần 2%, trong khi kim loại công nghiệp ít biến động.

Thị trường Năng lượng cũng đi xuống: dầu thô mất hơn 1% sau báo cáo tồn kho EIA trái chiều, còn khí tự nhiên đi ngang sau số liệu tồn kho tăng 55 bcf, đúng kỳ vọng.

Tồn kho dầu thô: +2,415M (Dự báo: -1,9M; Trước: -2,392M)

Tồn kho xăng: -3,795M (Dự báo: -1,4M; Trước: -1,236M)

Tồn kho Cushing: +1,590M (Trước: -0,838M)

Thành viên Fed, John Williams đưa ra giọng điệu hơi ôn hòa, nhấn mạnh lạm phát Mỹ khó trở lại mục tiêu trước 2027. Ông cho rằng chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt, cảnh báo rủi ro thị trường lao động suy yếu và cho rằng lạm phát dịch vụ là “chấp nhận được” và đang đi đúng hướng.