Các chỉ số chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng dù thị trường vẫn đối mặt với rủi ro từ khả năng chính phủ Mỹ đóng cửa. Tuy nhiên, nhà đầu tư dường như tin rằng bất ổn tài khóa sẽ không cản trở đà tăng hiện tại, ngay cả khi xác suất một đợt đóng cửa kéo dài đang tăng lên (nền tảng Kalshi đang phản ánh khả năng shutdown tới 15 ngày).

Chỉ số Russell 2000, đại diện cho nhóm vốn hóa nhỏ, là chỉ số tăng mạnh nhất tại Mỹ, nhưng đà tăng có tín hiệu lạc quan cho thị trường chung, với S&P 500 và Nasdaq 100 cũng cho thấy diễn biến tích cực. Thị trường đón nhận kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn; bộ phận nghiên cứu của Bank of America cho biết họ hiện dự báo đợt cắt giảm diễn ra vào tháng 10, thay vì tháng 9 như trước đây.

Palantir gây thất vọng khi giảm khoảng 5% do thông tin về các vấn đề kỹ thuật ở giai đoạn thử nghiệm, khiến nhà đầu tư lo ngại. Freeport-McMoRan tăng nhờ được UBS nâng hạng. USA Rare Earth tiếp tục chuỗi tăng mạnh, nâng mức tăng từ đầu năm đến nay lên hơn 100%.

Tại châu Âu, phần lớn thị trường chứng khoán cũng tăng. Chỉ số FTSE 100 của Anh lập đỉnh lịch sử mới, dù không phải mọi thị trường đều khả quan—DAX của Đức giảm khoảng 0,3%. Về tiền tệ, đồng USD và yên Nhật suy yếu rõ rệt, trong khi bảng Anh thể hiện tốt hơn.

Từ Trung Quốc, xuất hiện tín hiệu sẵn sàng thực hiện các khoản đầu tư lớn tại Mỹ. Đề xuất này có thể nằm trong một thỏa thuận rộng hơn, theo đó Washington sẽ nới lỏng một số hạn chế thương mại đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Dữ liệu ISM dịch vụ của Mỹ thấp hơn dự báo. Tuy vậy, phần lớn các thành phần vẫn trên ngưỡng trung tính 50, giúp giới đầu tư kỳ vọng vào một “hạ cánh mềm”, thúc đẩy suy đoán về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất nhanh hơn và hỗ trợ tỷ giá EUR/USD. Chỉ số chính giảm xuống 50 (so với dự báo 51,4 và mức trước đó 52). Đơn hàng mới giảm mạnh, việc làm nhỉnh hơn kỳ vọng một chút, còn chỉ số giá tăng lên 69,4 từ 69,2 trong tháng 8.

Tại Eurozone, tình hình ở lĩnh vực sản xuất còn tệ hơn, khi các chỉ số PMI giảm mạnh hơn dự báo, phản ánh sự suy yếu tiếp diễn trong hoạt động công nghiệp.

Trên thị trường hàng hóa, giá đồng tăng hơn 2%, được xem là dấu hiệu về triển vọng nhu cầu cải thiện và hiện đã tiến sát mức đỉnh lịch sử. Kim loại quý tiếp tục phiên tăng mạnh: bạch kim và bạc cùng tăng khoảng 2%, còn vàng đang thử ngưỡng 3.900 USD/ounce.