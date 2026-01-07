Tin đầu ngày (07.01.2026): Thị trường thận trọng trong bối cảnh chờ đợi dữ liệu thị trường lao động Hoa Kỳ

-
Hợp đồng tương lai các chỉ số chứng khoán Mỹ giao dịch gần như đi ngang, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô quan trọng dự kiến công bố hôm nay (số lượng vị trí việc làm JOLTS và PMI dịch vụ ISM). Biến động đáng chú ý nhất đến từ Russell 2000, khi chỉ số này quay trở lại trên mốc tâm lý 2.600 (US2000: +0,15%), trong khi Nasdaq 100 giảm 0,2%.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Donald Trump cho biết chính quyền lâm thời của Venezuela sẽ chuyển giao 30–50 triệu thùng dầu đang bị trừng phạt cho Mỹ để bán theo giá thị trường. Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright triển khai kế hoạch này ngay lập tức. Giá dầu giảm phiên thứ hai liên tiếp (Brent: -0,8%, WTI: -1,2%).
Thị trường châu Á – Thái Bình Dương điều chỉnh sau khởi đầu năm lập kỷ lục nhờ cổ phiếu AI và công nghệ. Mức giảm mạnh nhất ghi nhận tại Trung Quốc (CHN.cash: -1,25%) và Hồng Kông (HK.cash: -1%), trong khi Nhật Bản (JP225: -0,3%) và Úc (AU200.cash: -0,3%) giảm nhẹ hơn.
Lạm phát CPI của Úc đạt 3,4% trong tháng 11, giảm từ 3,8% trong tháng 10. Áp lực lạm phát hạ nhiệt trên cả hàng hóa và dịch vụ, chủ yếu nhờ đà tăng chậm lại của giá năng lượng và du lịch. Nhà ở, thực phẩm và giao thông là các yếu tố đóng góp lớn nhất. AUDUSD (+0,17%) tiếp tục tăng bất chấp CPI thấp hơn kỳ vọng, nhờ lạm phát lõi còn dai dẳng, mức lạm phát vẫn trên mục tiêu của RBA, và việc dữ liệu theo tháng ít quan trọng hơn dữ liệu theo quý.
Hoạt động dịch vụ của Nhật Bản tăng trong tháng 12, nhưng tốc độ mở rộng yếu nhất kể từ tháng 5. PMI dịch vụ giảm mạnh hơn dự báo xuống 51,6 từ 53,2 trong tháng 11 (dự báo: 52,5). Tăng trưởng đơn hàng mới chậm lại dù nhu cầu xuất khẩu cải thiện. Việc làm tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ giữa năm 2023, trong khi chi phí và giá cả tăng mạnh. Tâm lý kinh doanh vẫn ở mức cao lịch sử, thúc đẩy kỳ vọng tăng đầu tư (capex) và gia tăng áp lực lên Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, qua đó hỗ trợ đồng yên (USDJPY: -0,2%).
Chỉ số USD giảm trở lại dưới đường EMA 30 ngày (USDIDX: -0,07%), dù biến động thị trường FX vẫn ở mức thấp. AUD và JPY là hai đồng tiền tăng tốt nhất trong nhóm G10 hôm nay nhờ dữ liệu vĩ mô, trong khi NZD yếu nhất (NZDUSD: -0,1%, NZDJPY: -0,25%, AUDNZD: +0,25%). EURUSD chỉ hồi nhẹ 0,05% sau khi giảm về 1,169 trong ngày hôm qua.
Kim loại quý đang trải qua đợt điều chỉnh mạnh sau nhịp tăng gần đây. Bạch kim (Platinum) giảm mạnh nhất (-7,40%), vàng giảm 1,05% xuống 4.446 USD/oz, và bạc giảm 3,5% xuống 78,34 USD/oz.
Thị trường tiền mã hóa thể hiện tâm lý bi quan vừa phải. Bitcoin giảm 0,7% xuống 92.750 USD, trong khi Ethereum giảm 0,85% xuống 3.252 USD.
