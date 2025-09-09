Đọc thêm

Tin đầu ngày (09.09.2025): Vàng lập kỷ lục mới, Phố Wall phục hồi khi lo ngại suy thoái hạ nhiệt

09:19 9 tháng 9, 2025

  • Kết thúc phiên giao dịch ngày 08/09, chỉ số Nasdaq Composite tiến 0,45%. Chỉ số S&P 500 cộng 0,21%, còn chỉ số Dow Jones tăng 0,25%.

  • Hợp đồng tương lai chỉ số châu Âu chủ yếu giao dịch trong sắc xanh. Chỉ số W20 của Ba Lan (+2,17%) dẫn đầu, tiếp theo là SPA35 (+1%) và AUT20 (+0,8%). FRA40 (+0,55%) vẫn duy trì đà tăng bất chấp chính phủ của Thủ tướng Bayrou sụp đổ, trong khi DE40 tăng thêm 0,5%.

  • Thủ tướng Pháp François Bayrou đã thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội. Theo cam kết, ông sẽ đệ đơn từ chức vào ngày mai lên Tổng thống Emmanuel Macron, người sẽ phải chỉ định một thủ tướng mới hoặc giải tán quốc hội để tiến hành bầu cử.

  • Giá vàng lập kỷ lục mới, vượt mốc 3.600 USD/oz vào đầu tuần. Hôm nay, vàng tăng khoảng 1%, đạt 3.644 USD/oz và đã tăng hơn 5% kể từ đầu tháng.

  • Giá dầu hồi phục sau các khoản lỗ cuối tuần trước, được hỗ trợ bởi thông tin OPEC+ đồng ý khôi phục dần sản lượng đã cắt giảm từ thời kỳ COVID. Nhóm sẽ bổ sung thêm 137.000 thùng/ngày mỗi tháng, với quyết định được rà soát định kỳ hàng tháng. Saudi Aramco đã hạ giá xuất khẩu sang châu Á và châu Âu, nhưng vẫn cao hơn chuẩn Dubai.

  • EU đang chuẩn bị gói trừng phạt mới với Nga, dự kiến công bố vào thứ Sáu, nhắm vào các ngân hàng và tổ chức tài chính khác. Giá khí tự nhiên bật tăng 5% do sản lượng giảm và nhu cầu dự báo tăng, cùng lo ngại về bão nhiệt đới; sau đó mức tăng hạ xuống quanh 1,5%.

  • Trên thị trường tiền tệ, đồng USD suy yếu khi thị trường định giá việc Fed cắt giảm lãi suất vào tuần tới (USDIDX: -0,1%). Đồng tiền châu Đại Dương dẫn đầu đà tăng (NZDUSD: +0,7%, AUDUSD: +0,5%), trong khi EURUSD tăng 0,2% lên 1,1738.

  • Đồng zloty Ba Lan vẫn mạnh so với euro và USD bất chấp Fitch hạ triển vọng xếp hạng tín nhiệm của Ba Lan. Đà tăng trên W20 chủ yếu được thúc đẩy nhờ sự hồi phục của nhóm ngân hàng.

  • Sản lượng công nghiệp của Đức tăng 1,5% so với cùng kỳ trong tháng 7 (so với dự báo -0,3%, kỳ trước -3,5%). So với tháng trước, sản lượng tăng 1,3% m/m (so với dự báo 1,0%, kỳ trước -0,1%). Thặng dư thương mại của Đức thu hẹp xuống 14,7 tỷ EUR (so với dự báo 15,3 tỷ, kỳ trước 15,9 tỷ).

 

