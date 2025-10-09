Tin đầu ngày (09.10.2025): Kim loại quý tiếp tục lập đỉnh mới, chứng khoán vẫn giữ vững đà tăng

- Biên bản FOMC cho thấy nhiều thành viên ủng hộ thêm các đợt cắt giảm lãi suất
- NATGAS giảm 5%
- Giá kim loại quý đạt đỉnh mới
-
Biên bản cuộc họp gần nhất của FOMC đã được công bố. Phần lớn các thành viên FOMC cho rằng, mặc dù lạm phát vẫn tiềm ẩn rủi ro, việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa có thể là cần thiết vào cuối năm nay. Ủy ban ghi nhận sự chậm lại dần dần của thị trường lao động và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi mức dự trữ ngân hàng cũng như các điều kiện tài chính. Chính sách hiện tại không quá thắt chặt, cho phép hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong khi vẫn kiểm soát áp lực lạm phát.
-
Phiên giao dịch tại Mỹ khép lại với sắc xanh. Chỉ số Nasdaq tăng 0,9%, trong khi Russell 2000 – chỉ số đại diện cho nhóm vốn hóa nhỏ – tăng 1%. S&P 500 cũng tăng vững chắc 0,5%, còn Dow Jones chỉ tăng nhẹ 0,2%. Đáng chú ý, đà tăng này diễn ra bất chấp tình trạng chính phủ Mỹ vẫn đang đóng cửa và hai nỗ lực thất bại gần đây trong việc thông qua dự luật ngân sách. Tuy nhiên, sự kiện đáng chú ý nhất của phiên vẫn là biên bản họp FOMC, khi giới đầu tư phân tích nội dung để tìm manh mối về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).
-
Thị trường chứng khoán châu Âu cũng kết thúc phiên thứ Tư với mức tăng rõ rệt, gần như tất cả các chỉ số chính đều ở vùng tích cực. Tâm lý “ưa rủi ro” (risk-on) bao trùm thị trường, thể hiện qua dòng vốn mạnh mẽ chảy vào cổ phiếu. Các ngành công nghiệp và tài chính ghi nhận mức tăng mạnh nhất. DAX tăng 0,9%, còn CAC của Pháp vượt 1,1%. Điều này diễn ra bất chấp dữ liệu công nghiệp tệ hại từ Đức, khi sản lượng sản xuất tháng 8 giảm hơn 4%, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.
-
Thị trường tiền điện tử duy trì tâm lý tích cực vừa phải. Hầu hết các token lớn kết phiên với mức tăng một chữ số. ZCash nổi bật khi tăng tới 30% chỉ trong một phiên. Bitcoin kết thúc ngày quanh 123.940 USD, trong khi Ethereum duy trì ở mức khoảng 4.530 USD.
-
Thị trường kim loại quý chứng kiến một ngày bùng nổ. Vàng vượt mốc 4.040 USD/ounce, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Bạc, palladium và bạch kim cũng tăng mạnh, phản ánh dòng tiền tiếp tục đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn.
-
Thị trường năng lượng chứng kiến đà giảm rõ rệt của khí tự nhiên. Hợp đồng khí đốt tại Mỹ giảm khoảng 5%. Nguyên nhân đến từ lo ngại về mùa sưởi sắp tới và nguồn cung dư thừa, khiến nhà đầu tư giảm vị thế trước kỳ vọng nhu cầu yếu hơn trong vài tuần tới.
-
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Năng lượng Mỹ (DOE), tồn kho dầu thô tăng mạnh, cho thấy nhu cầu yếu hoặc sản lượng tăng. Tuy nhiên, tồn kho xăng và dầu chưng cất (như diesel) lại giảm, có thể do nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu tăng theo mùa. Dữ liệu này tác động trái chiều đến thị trường – tồn kho dầu thô tăng gây áp lực giảm giá, nhưng sự sụt giảm trong nhiên liệu thành phẩm lại hạn chế đà giảm.
-
UBS nâng giá mục tiêu cổ phiếu Micron từ 195 USD lên 225 USD, đồng thời duy trì khuyến nghị “Mua”. Quyết định này phản ánh triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ của nhu cầu bộ nhớ HBM, vốn là linh kiện quan trọng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Sau thông tin này, cổ phiếu Micron tăng khoảng 5% trong phiên hôm nay.
