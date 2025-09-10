Tin đầu ngày (10.09.2025): Phố Wall và đồng USD tăng giá bất chấp báo cáo việc làm yếu kém của Hoa Kỳ

Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,27%, chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,37%. Chỉ số Dow Jones tăng 0,43% nhờ đà leo dốc của cổ phiếu UnitedHealth.

Theo số liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), trong giai đoạn từ 2024 đến tháng 3/2025, nền kinh tế Mỹ đã mất 911.000 việc làm, cao hơn nhiều so với dự báo khoảng 700.000 và so với ước tính trước đó gần 820.000. Động thái này làm dấy lên lo ngại sâu sắc hơn về thị trường lao động và tăng đáng kể khả năng Fed sẽ hành động quyết liệt bằng các đợt hạ lãi suất. Nỗi lo suy thoái bắt đầu hiện rõ hơn.

Tuy nhiên, một số dữ liệu kinh tế phụ lại cho thấy bức tranh tích cực: Doanh số tại các cửa hàng bách hóa (Redbook US) tăng 6,6% YoY trong tháng 7. Chỉ số niềm tin doanh nghiệp nhỏ NFIB cải thiện lên 100,8 (so với kỳ vọng 100,5). Những số liệu này phần nào mâu thuẫn với câu chuyện suy thoái mà thị trường lao động đang phát tín hiệu.

Triển vọng chính sách: Fitch Ratings dự báo 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay (tháng 9 và 12) và thêm 3 lần nữa trong 2026, đồng thời nâng nhẹ dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu, nhưng cảnh báo rủi ro suy giảm ở Mỹ đang gia tăng. Citi cho rằng việc cắt giảm lãi suất trong tháng 9 chưa chắc chắn, viện dẫn dữ liệu cho thấy tiêu dùng Mỹ vẫn bền vững.

Diễn biến theo nhóm ngành/cổ phiếu: Cổ phiếu công nghệ dẫn dắt đà tăng, với Alphabet và Meta Platforms đều tăng hơn 1,5%. Apple lại giảm hơn 1%, do nhà đầu tư đánh giá sự kiện Apple Event (bao gồm ra mắt iPhone 17) chưa đủ tích cực.

Chứng khoán châu Âu cũng đi lên, hưởng lợi từ tâm lý cải thiện sau báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, làm tăng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm mạnh tay. Các chỉ số như EURONEXT 100, CLIMATE EUROPE, NEXT BIOTECH đều tăng từ 0,3–0,8%.

Thị trường hàng hóa: Vàng tiếp tục tăng, tiến sát mức kỷ lục mới quanh 3.660 USD/oz, được thúc đẩy bởi lo ngại về thâm hụt ngân sách và lạm phát.

Ca cao tăng 1,5%, nhưng đà hồi phục còn yếu sau khi giá rơi xuống đáy 10 tháng gần đây.