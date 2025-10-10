Tin đầu ngày (10.10.2025): Vàng và chỉ số chứng khoán suy yếu, đồng USD phục hồi trở lại💲

Các chỉ số trên Phố Wall đang trải qua một đợt điều chỉnh, khi sự hưng phấn đối với vàng tạm hạ nhiệt. Thị trường cũng chịu áp lực do việc không công bố thêm dữ liệu về đơn xin trợ cấp thất nghiệp, yếu tố then chốt đối với quyết định chính sách của Fed.

Chỉ số Russell 2000 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ (US2000: -0,95%) giảm mạnh nhất, tiếp theo là Nasdaq (US100: -0,7%), DJIA (US30: -0,65%) và S&P 500 (US500: -0,6%).

Theo Thống đốc Fed Michael Barr, ngân hàng trung ương nên thận trọng khi cắt giảm lãi suất do rủi ro lạm phát vẫn dai dẳng. Ông cho biết áp lực giá trong lĩnh vực dịch vụ phần nào phụ thuộc vào định giá cao trên Phố Wall.

Bất chấp khởi đầu khá tích cực, các chỉ số châu Âu đã chuyển sang trạng thái yếu kém (EU50: -0,6%). Chỉ số FTSE MIB của Ý (ITA40: -1,7%) giảm mạnh nhất, trong khi FTSE 100 của Anh (UK100: -0,5%), IBX35 của Tây Ban Nha (SPA35: -0,5%) và CAC40 của Pháp (FRA40: -0,25%) giảm nhẹ hơn. DE40 gần như đi ngang.

Thị trường kim loại quý chứng kiến phiên giao dịch đầy biến động. Vào tối qua, bạc đạt mức cao kỷ lục mới $50/ounce, tuy nhiên đến gần cuối phiên Mỹ tâm lý suy yếu rõ rệt, giá các hợp đồng đang điều chỉnh mạnh: vàng giảm 2% xuống còn $3960/ounce, bạch kim giảm 2,45%, palladium giảm 2,8%, trong khi bạc hiện đi ngang quanh $48,90/ounce.

Trên thị trường ngoại hối, đà tăng giá của đồng USD tiếp tục (USDIDX: +0,6%), đưa chỉ số này lên mức cao nhất trong 2 tháng.

Nhân dân tệ Trung Quốc là một trong số ít đồng tiền tăng giá so với USD (USDCNH: -0,2%). EURUSD giảm 0,55% xuống còn 1,156.

Tâm lý ngại rủi ro không có lợi cho thị trường tiền điện tử, khi gần như toàn bộ các token đều giảm giá. Bitcoin giảm 2,3% xuống khoảng $120.600, Ethereum giảm 4,6% xuống khoảng $4.320, và các đồng nhỏ hơn chịu áp lực mạnh hơn nữa.

Ferrari, biểu tượng của ngành siêu xe Ý, giảm hơn 15% hôm qua, nguyên nhân là do kết quả kinh doanh đáng thất vọng cùng triển vọng tăng trưởng yếu kém. Đây là đợt giảm mạnh thứ hai trong năm nay.

Delta Airlines, một trong những hãng hàng không hàng đầu của Mỹ, đã công bố báo cáo nửa đầu năm rất tích cực. Công ty vượt kỳ vọng của thị trường và ghi nhận biên lợi nhuận hoạt động cao, giúp cổ phiếu tăng hơn 4%.

Trung Quốc, trong một động thái leo thang cuộc chiến thương mại, đã áp đặt hàng loạt hạn chế mới đối với kim loại đất hiếm. Động thái này hỗ trợ cổ phiếu của các công ty khai khoáng, nhưng có thể gây bất lợi cho các nhà sản xuất chip, điện tử và vũ khí.