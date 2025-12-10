Tin đầu ngày (10.12.2025): Thị trường nín thở trước thềm cuộc họp Fed, giá Bạc vượt mức 60 USD

-
Biến động trên Phố Wall vẫn ở mức thấp, khi nhà đầu tư nín thở chờ quyết định lãi suất của FOMC vào ngày mai. Chỉ số Dow Jones tiếp tục là yếu nhất trong nhóm chỉ số chính (US30: -0.2%), trong khi S&P 500 (US500) và Nasdaq (US100) gần như đi ngang. Russell 2000 (US2000: +0.5%) giao dịch trong sắc xanh.
Kevin Hassett, ứng viên hàng đầu kế nhiệm Jerome Powell, cho biết Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent sẽ nằm trong danh sách ưu tiên cho vị trí Chủ tịch Fed tiếp theo, "dù Bessent không muốn nhận chức".
Báo cáo JOLTS cho thấy số vị trí tuyển dụng bất ngờ tăng trong tháng 10 lên mức cao nhất trong 5 tháng (7.65 triệu so với dự báo 7.12 triệu; kỳ trước 7.23 triệu). Tuy nhiên, tuyển dụng chậm lại, sa thải tăng, và tỷ lệ nghỉ việc giảm xuống mức thấp nhất 5 năm, cho thấy thị trường lao động đang nguội đi đáng kể.
Tâm lý tại châu Âu phân hóa trong phiên hôm nay. Chỉ số CAC40 của Pháp dẫn đầu đà giảm (FRA40: -1%). Áp lực nhẹ hơn được ghi nhận ở FTSE 100 của Anh (UK100: -0.2%). Trái lại, Ý (ITA40: +0.1%), Tây Ban Nha (SPA35: +0.1%), Đức (DE40: +0.5%) và Ba Lan (W20: +2.1%) tăng điểm.
RBA giữ nguyên lãi suất tại 3.60%, đúng như dự báo. Thống đốc cho biết khả năng quay lại chu kỳ tăng lãi suất, giúp AUD tăng giá.
Yên Nhật vẫn là đồng tiền yếu nhất G10, tiếp tục giảm sau số liệu GDP Q3 yếu hơn dự kiến (-0.6% so với dự báo -0.4%). Chỉ số USD tăng thêm 0.2% trước thềm quyết định của Fed, lên mức cao nhất trong một tuần. EURUSD giảm 0.14% xuống 1.162.
Bạc dẫn đầu nhóm kim loại quý, tăng khoảng 3.9% và lập đỉnh mới trên 60 USD/oz. Vàng cũng được hỗ trợ bởi kỳ vọng Fed nới lỏng mạnh trong năm 2026 (+0.4% lên 4,205 USD).
Hàng hóa năng lượng tiếp tục giảm: Brent và WTI giảm khoảng 1%, trong khi khí tự nhiên NATGAS giảm thêm 4.8%.
CẬP NHẬT MỚI: Lượng dự trữ dầu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thấp hơn dự kiến.
⌚EURUSD đi ngang trước thềm cuộc họp FOMC
CẬP NHẬT MỚI: Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) giữ nguyên lãi suất 🔎đồng CAD phản ứng nhẹ
CẬP NHẬT MỚI: Chi phí lao động tại Mỹ thấp hơn dự kiến! 🚨 EUR/USD giảm nhẹ ↔️
