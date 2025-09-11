Tin đầu ngày (11.09.2025): Lạm phát PPI cho thấy sự suy yếu đáng kể, cổ phiếu công nghệ bay cao

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/09, chỉ số S&P 500 tiến 0,3%, mức đóng cửa cao kỷ lục. Chỉ số Nasdaq Composite nhích 0,03%, cũng đạt mức đóng cửa cao kỷ lục sau khi đạt mức cao mọi thời đại trong phiên trước khi quay đầu giảm điểm vào buổi chiều.

Đà tăng mạnh trên Phố Wall được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là cú bứt phá của Oracle sau khi công bố kết quả kinh doanh quý mới nhất.

Lạm phát PPI tháng 8 tại Mỹ đạt mức 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều so với dự báo của thị trường là 3,3%. Số liệu này cho thấy dự báo lạm phát CPI tháng 9 có thể đã bị đánh giá quá cao, qua đó làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản.

Oracle tăng gần 40% lên mức cao kỷ lục mới sau khi báo cáo lượng đơn hàng liên quan đến AI tăng mạnh. Công ty ghi nhận doanh thu 14,9 tỷ USD trong quý vừa qua (+12% so với cùng kỳ) và EPS đạt 1,47 USD. Doanh thu dự phóng (RPO) lập kỷ lục 455 tỷ USD, nhờ các đơn hàng từ khách hàng.

Trong đêm, không phận Ba Lan bị vi phạm bởi ít nhất một số máy bay không người lái được xác định là của Nga. Một số bị bắn hạ, trong khi số khác rơi xuống do hết nhiên liệu. Đây là sự kiện chưa từng có, liên quan đến việc bắn hạ UAV Nga ngay trên lãnh thổ NATO.

Chỉ số WIG20 giảm gần 1% hôm nay do căng thẳng địa chính trị. Trước đó, mức giảm từng chạm 3%. Thua lỗ lớn nhất đến từ nhóm ngân hàng, Orlen và KGHM.

NIO huy động khoảng 1 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu mới, khiến giá cổ phiếu giảm khoảng 10% – mức giảm mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 12/2023. Số vốn này sẽ được sử dụng để phát triển các mẫu xe điện mới.

TSMC công bố kết quả kỷ lục trong tháng 8/2025. Công ty ghi nhận doanh thu hơn 11 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ nhu cầu ngày càng tăng đối với chip AI tiên tiến, giúp TSMC duy trì vị thế thống lĩnh trong mảng sản xuất chip cho trung tâm dữ liệu.

Inditex, chủ sở hữu các thương hiệu như Zara, Bershka và Massimo Dutti, công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025, được thị trường đón nhận tích cực. Doanh thu đạt 18,36 tỷ EUR, tăng 1,6% so với cùng kỳ. Dù doanh thu và lợi nhuận ròng thấp hơn một chút so với dự báo, công ty vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh ở mức 58,3%.

Tồn kho dầu thô Mỹ tăng 3,94 triệu thùng trong tuần qua, trái ngược với dự báo giảm 1 triệu thùng, theo báo cáo từ DOE. Tồn kho xăng và sản phẩm chưng cất cũng tăng. Tuy nhiên, giá dầu thô vẫn tăng, được hỗ trợ bởi căng thẳng ở Trung Đông và khả năng áp đặt thêm lệnh trừng phạt lên Nga. Israel đã tấn công các thủ lĩnh Hamas tại Qatar, trong khi Donald Trump đưa ra bình luận về sự kiện UAV ở Ba Lan, được thị trường hiểu là tín hiệu về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Giá khí tự nhiên giảm hơn 2%, kiểm tra ngưỡng 3 USD/MMBTU.

Palladium tăng hơn 3%, đạt mức cao nhất trong ba tuần, chủ yếu do lo ngại về các lệnh trừng phạt mới đối với Nga – nước chiếm gần một nửa nguồn cung toàn cầu kim loại này. Ngoài ra, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất cũng làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý như tài sản trú ẩn an toàn.