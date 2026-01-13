Tin đầu ngày (13.01.2026): Xung đột với Cục Dự trữ Liên bang không gây áp lực Phố Wall📈

-
Sau giai đoạn tâm lý tiêu cực ban đầu và những phản ứng lo ngại liên quan đến những biến động xoay quanh Chủ tịch Fed Jerome Powell, Phố Wall đang dần lấy lại sự bình tĩnh. Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã phục hồi phần lớn mức giảm trước đó. S&P 500 tăng khoảng 0,1%, Nasdaq tăng 0,4%, trong khi Dow Jones dao động quanh mức đóng cửa của phiên trước.
Các thị trường châu Âu đóng cửa chủ yếu trong sắc xanh. Chỉ số DAX của Đức tăng 0,5%, FTSE 100 của Anh tăng hơn 0,1%, tương tự như IBEX 35 của Tây Ban Nha, trong khi AEX của Hà Lan tăng hơn 0,5%. Riêng CAC 40 của Pháp kết thúc phiên giảm nhẹ.
Sự kiện đáng chú ý nhất trong ngày là việc mở ra một “mặt trận” mới trong xung đột giữa Chủ tịch Fed Jerome Powell và chính quyền Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến ông Powell xoay quanh dự án cải tạo trụ sở Fed với chi phí lớn.
Trên thị trường ngoại hối, Đồng USD suy yếu rõ rệt so với các đồng tiền chủ chốt khác do bất ổn chính trị. Tỷ giá EUR/USD tăng khoảng 0,3%, trong khi GBP/USD tăng gần 0,5%.
Đà tăng của hàng hóa tiếp tục được duy trì: Vàng tăng hơn 2%, vượt mốc 4.600 USD/ounce, Bạc tăng mạnh hơn 6,5%, lên mức 85 USD/ounce, Palladium tăng trên 2% giao dịch quanh 1.800 USD/ounce. Bạch kim tăng hơn 3%, thử thách vùng 2.340 USD/ounce
Trên Thị trường tiền điện tử, tâm lý tích cực đang chiếm ưu thế. Bitcoin tăng khoảng 1,5%, tiến sát mốc 92.000 USD, trong khi Ethereum tăng nhẹ 0,3%, giao dịch quanh 3.110 USD.
Trên thị trường năng lượng, khí tự nhiên là mặt hàng có diễn biến tích cực nhất, tăng hơn 7,5%. Dầu Brent tăng 0,7%, trong khi dầu WTI tăng 0,5%.
Tin đầu ngày (15.01.2026): Chứng khoán Mỹ ảm đạm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia tăng.
🍫Cocoa kiểm tra vùng hỗ trợ $5,000
Chỉ số US500 giảm 1%
Oil.WTI tăng 0.9%
