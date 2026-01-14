Tin đầu ngày (14.01.2026): Đồng USD phục hồi khi khả năng Mỹ can thiệp vào Iran gia tăng

Các chỉ số chứng khoán Mỹ kết phiên chủ yếu trong sắc đỏ trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng và những phát biểu mang tính “diều hâu” từ Chủ tịch Fed St. Louis (US500: -0,3%; US100: -0,25%; US30: -0,65%). Ngành tài chính và các công ty phần mềm/dịch vụ CNTT chịu áp lực mạnh nhất. Chỉ số vốn hóa nhỏ là điểm sáng duy nhất (US2000: +0,4%), hưởng lợi nhiều nhất từ dữ liệu lạm phát lõi thấp hơn kỳ vọng.

USA Today dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết “một chiến dịch tại Greenland có thể diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng tới”. Theo báo cáo, đề xuất chính của ông Trump là mua lại hòn đảo giàu tài nguyên này, dù các giải pháp ngoại giao khác cũng đang được xem xét.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump kêu gọi người dân Iran tiếp tục biểu tình và cho biết “sự hỗ trợ đang trên đường tới”. Tổng thống Mỹ cũng gợi ý rằng các đồng minh của Mỹ nên rời khỏi Iran. Theo Axios, đặc phái viên Trung Đông của ông Trump, Steve Witkoff, được cho là đã gặp Thái tử Reza Pahlavi – con trai của vị Shah cuối cùng của Iran hiện đang sống lưu vong.

Cổ phiếu JPMorgan Chase giảm 3,6% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025. Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận quý IV giảm xuống 13 tỷ USD (-7% so với cùng kỳ; 4,63 USD/cổ phiếu) do khoản dự phòng 2,2 tỷ USD liên quan đến thương vụ mua lại Apple Card. Nếu loại trừ khoản này, lợi nhuận sẽ tăng từ 14 tỷ lên 14,7 tỷ USD (5,23 USD/cổ phiếu), chủ yếu nhờ kết quả tích cực của mảng giao dịch. Tuy nhiên, mảng ngân hàng đầu tư thấp hơn kỳ vọng.

Dữ liệu lạm phát CPI của Mỹ trong tháng 12 nhìn chung phù hợp với dự báo thị trường. CPI theo tháng tăng 0,3%, trong khi CPI lõi theo tháng thấp hơn dự báo ở mức 0,2%, cho thấy áp lực giá có dấu hiệu hạ nhiệt nhẹ. Tính theo năm, CPI giữ ở mức 2,7%, trong khi lạm phát lõi giảm từ 2,7% xuống 2,6%.

Chủ tịch Fed St. Louis Alberto Musalem ủng hộ việc tạm dừng cắt giảm lãi suất, cho rằng mức lãi suất hiện tại là trung tính. Ông nhấn mạnh lạm phát vẫn dai dẳng hơn dự kiến, thị trường lao động vững chắc và kinh tế Mỹ có thể tăng tốc trong năm 2026.

Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu chủ yếu giao dịch trong sắc đỏ. Chỉ số ITA40 ghi nhận mức giảm mạnh nhất (-0,6%), trong khi chứng khoán Tây Ban Nha chống chịu tốt hơn (SPA35: +0,3%). DE40 và FRA40 giảm khoảng 0,2%.

Đồng USD chiếm ưu thế trên thị trường ngoại hối (USDIDX: +0,2%), được hỗ trợ bởi bất ổn địa chính trị và các phát biểu mang tính “diều hâu” từ ông Musalem. Đồng yên là đồng tiền yếu nhất trong nhóm G10, chịu áp lực từ thông tin Thủ tướng Nhật Bản đang cân nhắc giải tán quốc hội (USDJPY: +0,6%). EURUSD giảm 0,15% xuống 1,165.

Kim loại quý tiếp tục tăng giá do căng thẳng địa chính trị. Bạc dẫn đầu đà tăng, có thời điểm tăng 2,1% lên 87,50 USD. Vàng giao dịch đi ngang quanh mức 4.600 USD.

Dầu Brent và WTI tiếp tục phục hồi, lần lượt tăng 2,1% và 2,4%. Hợp đồng khí tự nhiên (NATGAS) cũng tăng 1,35%.