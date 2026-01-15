Tin đầu ngày (15.01.2026): Chứng khoán Mỹ ảm đạm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và lạm phát gia tăng.

Điều chỉnh của thị trường cổ phiếu: Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên hôm qua, chịu áp lực từ căng thẳng địa chính trị leo thang và triển vọng ngày càng mờ nhạt về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Căng thẳng địa chính trị: Đang xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng Mỹ có thể can thiệp vào Iran trong những ngày tới; theo các báo cáo, một số đơn vị quân đội Mỹ tại Qatar đã nhận lệnh rút khỏi căn cứ.

Kim loại quý tăng vọt: Trong bối cảnh dòng tiền tìm nơi trú ẩn an toàn, giá vàng đã vượt mốc 4.600 USD/ounce, trong khi bạc giao dịch trên 90 USD/ounce. Bất chấp tin đồn về tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật chất, lượng tồn kho bạc trên sàn COMEX vẫn ở gần mức cao kỷ lục.

Diễn biến các chỉ số: Chỉ số US500 giảm hơn 1%, trong khi chỉ số công nghệ US100 lao dốc 1,6%.

Ngân hàng gây thất vọng: Mặc dù phần lớn các ngân hàng lớn công bố kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng hoặc cho thấy đà cải thiện tích cực, cổ phiếu ngân hàng vẫn đồng loạt giảm. Bank of America mất hơn 5%, Citigroup giảm trên 4%, trong khi Wells Fargo và JPMorgan ghi nhận mức giảm nhẹ hơn. Goldman Sachs dự kiến sẽ công bố kết quả vào ngày mai.

Năng lượng và tâm lý né rủi ro: Lo ngại ngày càng tăng về nguy cơ xung đột Mỹ–Iran không chỉ đẩy giá dầu đi lên mà còn kích hoạt làn sóng rút vốn khỏi thị trường cổ phiếu Mỹ.

Áp lực lạm phát: Dữ liệu PPI gây bất ngờ theo hướng tiêu cực, với lạm phát toàn phần đạt 3% so với cùng kỳ và mức tăng theo tháng là 0,1%. Đáng lo ngại hơn, PPI lõi tăng lên 3,0% so với cùng kỳ – trái ngược với kỳ vọng giảm về 2,7% – sau khi ghi nhận mức tăng mạnh 0,3% theo tháng.

Tiêu dùng vững vàng: Doanh số bán lẻ tháng 11 vượt dự báo, tăng 0,6% so với mức kỳ vọng 0,4%. Dù tốc độ tăng trưởng hàng năm giảm nhẹ từ 3,47% xuống 3,3%, số liệu này tiếp tục củng cố câu chuyện về sức chống chịu của nền kinh tế.

Tỷ giá và phát biểu của Fed: Nỗ lực phục hồi của EURUSD bị kìm hãm bởi dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và giọng điệu “diều hâu” từ các quan chức Fed như Bostic và Kashkari, những người đều cho rằng việc cắt giảm lãi suất trong thời gian gần là khó xảy ra.

Bất định pháp lý: Tòa án Tối cao Mỹ một lần nữa trì hoãn phán quyết về tính hợp pháp của các mức thuế quan do Donald Trump áp đặt. Khi chưa có ngày công bố chính thức, thị trường vẫn trong trạng thái cảnh giác cao độ trước khả năng có thông báo mới.

Triển vọng IPO AI: Các “ông lớn” AI như Anthropic và OpenAI được cho là đang đi theo bước chân của SpaceX, bắt đầu những bước chuẩn bị sơ bộ cho việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Ghi giảm tài sản ngành năng lượng: Cổ phiếu BP giảm sau thông tin về khả năng phải ghi giảm giá trị tài sản khoảng 5 tỷ bảng Anh trong quý IV, chủ yếu liên quan đến các mảng kinh doanh chuyển đổi năng lượng.

Chiến lược M&A ngành dược: Sau khi thất bại trong thương vụ thâu tóm Metsera, Novo Nordisk cho biết sẵn sàng theo đuổi các thương vụ mua lại mang tính quyết liệt trong lĩnh vực điều trị béo phì.