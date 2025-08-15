Tin đầu ngày (15.08.2025): Đồng USD phục hồi trước áp lực lạm phát PPI 📈

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/08, chỉ số S&P 500 nhích 0.03% lên 6,468.54 điểm. Đà tăng vào cuối phiên giúp S&P 500 ghi nhận phiên tăng thứ 3 liên tiếp với biên độ rất hẹp. Chỉ số Nasdaq Composite và Dow Jones giảm nhẹ, với Nasdaq Composite hạ 0.01% xuống 21,710.67 và Dow Jones mất 11.01 điểm (tương đương 0.02%) xuống 44,911.26 điểm.

Lạm phát giá sản xuất (PPI) bật tăng sau tháng 6 khá ôn hòa, từ 2,4% lên 3,3% so với cùng kỳ năm trước (dự báo: 2,5%), trong khi chỉ số lõi lên tới 3,7% (cao nhất kể từ tháng 4/2025). Các yếu tố đóng góp lớn nhất gồm giá rau củ, dầu sưởi, sản phẩm chưng cất, dầu diesel, thiết bị điện tử, và sắt thép phế liệu.

Sự gia tăng của PPI đã khiến lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm bật tăng gần 6 điểm cơ bản trong phiên hôm nay.

Theo ông Alberto Musalem, Chủ tịch Fed chi nhánh St. Louis, hiện còn quá sớm để bàn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 và dữ liệu hiện tại không biện minh cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản như Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đề xuất.

Yếu tố thị trường quan trọng thứ hai đang thúc đẩy biến động là kỳ vọng về cuộc đàm phán giữa ông Trump và ông Putin liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Kịch bản tuyên bố ngừng bắn đột ngột vẫn đang bị thị trường định giá thấp (37%), do đó nếu xảy ra bất ngờ, nó có thể làm thay đổi mạnh mẽ cục diện giao dịch ở một số ngành. Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày mai.

Trên thị trường ngoại hối, đồng USD phục hồi chủ yếu nhờ kỳ vọng ít “nới lỏng” hơn đối với chính sách của Fed (USDIDX: +0,55%). Các đồng tiền thuộc nhóm “Antipodean” giảm mạnh nhất (AUDUSD: -0,9%, NZDUSD: -1,1%), trong khi yên Nhật (USDJPY: +0,3%), franc Thụy Sĩ (USDCHF: +0,4%) và bảng Anh (GBPUSD: -0,4%) thể hiện sức chống chịu tốt hơn. EURUSD giảm 0,6% xuống 1,163.

Trong quý 2/2025, kinh tế Eurozone giảm tốc đáng kể, dù vẫn duy trì tăng trưởng dương. Theo dữ liệu của Eurostat, GDP của cả khối tăng 0,1% so với quý trước, phù hợp với ước tính trước đó. Một tín hiệu đáng lo đến từ lĩnh vực công nghiệp: sản lượng công nghiệp tháng 6 giảm tới 1,3% so với tháng trước, trong khi các nhà phân tích dự báo mức giảm nhẹ hơn (-1,0%). Dù ngành công nghiệp suy yếu, tỷ lệ việc làm trên toàn khu vực Eurozone vẫn tăng 0,1% trong quý 2, cho thấy thị trường lao động vẫn khá vững vàng.

Tâm lý tích cực hơn đối với đồng USD đã kéo giá vàng và bạc giảm mạnh hơn. GOLD giảm 0,57% trong ngày, trong khi SILVER giảm 1,36%.

Tồn kho khí tự nhiên tại Mỹ tăng đã khiến giá NATGAS giảm tạm thời, nhưng đà giảm sớm đã bị xóa bỏ và hiện hàng hóa này đang tăng 0,36%.