Tin đầu ngày (16.01.2026): Phố Wall tăng điểm, giá dầu giảm 🗽 Liệu sự phục hồi của đồng USD có gây áp lực lên Bitcoin?

Trong phiên giao dịch châu Âu, xu hướng tăng chiếm ưu thế, với chỉ số DAX và FTSE đóng cửa tăng lần lượt 0,26% và 0,54%. Trong khi đó, chỉ số CAC40 của Pháp giảm hơn 0,4%. Cổ phiếu ASML tăng hơn 6% sau khi Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) công bố kết quả kinh doanh mạnh mẽ, trong khi tập đoàn hàng xa xỉ Richemont giảm gần 2,5% dù kết quả kinh doanh tốt.

Các chỉ số chứng khoán đang tăng, nổi bật là hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) tăng hơn 1% hướng đến mốc 26.000 điểm, nhờ sự bứt phá mạnh của ngành bán dẫn. Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) tăng 0,7%.

Cổ phiếu BlackRock tăng hơn 6% sau khi công ty đầu tư lớn nhất thế giới công bố EPS và doanh thu cao hơn kỳ vọng, với tài sản quản lý (AUM) kỷ lục trên 14 nghìn tỷ USD. Goldman Sachs cũng tăng sau kết quả quý 4, cổ phiếu hôm nay tăng 4%, trong khi Morgan Stanley chỉ tăng 0,2% dù báo cáo tốt.

Dữ liệu vĩ mô Mỹ cho thấy bối cảnh hỗ trợ USD. Cả giá xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng so với tháng trước, trong khi các chỉ số hoạt động khu vực Philadelphia và New York vượt xa kỳ vọng. Các nhận định từ quan chức Fed Bostic và Goolsbee cũng cho thấy Fed đánh giá thị trường lao động ổn định, giảm áp lực cắt giảm lãi suất.

Đồng USD tiếp tục có phiên giao dịch vững chắc. EUR/USD giảm gần 0,3%, tiến về khu vực 1,16, nơi có mức hỗ trợ kỹ thuật quan trọng—trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA200) trên biểu đồ ngày, đã được tôn trọng hai lần trong nửa cuối 2025.

Kết quả tốt từ TSMC, với doanh thu tăng 35% so với cùng kỳ, đã thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư. Cổ phiếu KLA Corp tăng gần 9% sau những nhận định tích cực từ Wells Fargo và Morgan Stanley về nhu cầu chip bộ nhớ.

Giá dầu giảm gần 3% hôm nay sau khi Donald Trump được cho là đã hủy cuộc tấn công vào Iran vào phút chót và gợi ý Mỹ có thể tạm hoãn bất kỳ hành động quân sự nào. Dầu Brent (OIL) giảm gần 3%, duy trì dưới 64 USD/thùng, trả lại một phần đà hồi phục trước đó.

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên Henry Hub (NATGAS) đang hồi phục sau phản ứng tiêu cực ban đầu với dữ liệu EIA, cho thấy tồn kho giảm 71 tỷ feet khối (bcf) so với kỳ vọng giảm 91 bcf, sau mức giảm lớn hơn 119 bcf ở báo cáo trước đó.

Bitcoin giảm gần 1% hôm nay, xuống dưới 96.000 USD mặc dù Phố Wall tăng điểm mạnh. Các quỹ ETF Bitcoin của BlackRock và Fidelity ghi nhận tổng dòng tiền ròng khoảng 770 triệu USD ngày hôm qua, trong khi ETF Ethereum thu hút 175 triệu USD. Dữ liệu on-chain cho thấy nhu cầu giao ngay cải thiện và việc bán ra từ các nhà đầu tư dài hạn giảm, mặc dù thị trường quyền chọn vẫn tương đối thận trọng.