Tin đầu ngày 16.03.2026

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đang phục hồi sau đợt bán tháo tuần trước, dù đà hồi phục thực sự vẫn đang bị đe dọa bởi những diễn biến mới tại Iran (US500: +0,4%, US2000: +0,6%).
Dầu Brent tăng thêm 1% lên gần $105 sau vụ tấn công vào Kharg Island (nơi xử lý 90% lượng xuất khẩu của Iran). Trên toàn cầu, khoảng 400 triệu thùng dầu từ dự trữ đã được giải phóng (trong khi nhu cầu tiêu thụ toàn cầu mỗi ngày vào khoảng 100 triệu thùng). Tổng thống Trump đang gây áp lực lên NATO và Trung Quốc nhằm hỗ trợ “tuần tra” tại eo biển Hormuz, đồng thời đe dọa Chủ tịch Tập Cận Bình về việc hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4. Ngoài ra, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các bồn chứa nhiên liệu tại Dubai đã buộc các chuyến bay phải tạm ngừng. Trump cũng nhấn mạnh về một “tương lai rất tồi tệ” nếu NATO không ủng hộ Mỹ trong các hành động liên quan đến Iran.
Đại sứ Iran tại Riyadh kêu gọi “xem xét nghiêm túc” các mối quan hệ trong khu vực, chỉ trích việc phụ thuộc vào các cường quốc bên ngoài trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Hơn 2,000 cuộc tấn công đã được ghi nhận trong khu vực kể từ ngày 28 tháng 2, dù Tehran phủ nhận việc tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Ả-rập Xê-út. Riyadh tuyên bố lãnh thổ của mình sẽ không được sử dụng cho các hành động gây hấn, bất chấp sự bất mãn ngày càng gia tăng của các quốc gia vùng Vịnh đang bị cuốn vào cuộc xung đột.
Các thị trường chứng khoán châu Á đều bắt đầu tuần mới với xu hướng giảm, chịu áp lực từ giá dầu duy trì trên $100, dù lực mua đã giúp hạn chế mức suy yếu vào cuối phiên. Chỉ số Nikkei 225 giảm khoảng 0,1% (sau khi có lúc chạm -1,2% trong phiên) và Shanghai Composite giảm khoảng 0,4% bất chấp dữ liệu sản xuất công nghiệp của Trung Quốc tích cực. KOSPI đã phục hồi từ mức thấp trong ngày và hiện tăng 1,2%.
Nền kinh tế Trung Quốc bước vào năm 2026 với tâm lý lạc quan: sản xuất công nghiệp tăng 6,3% (dự báo: 5,3%) và doanh số bán lẻ tăng 2,8% (dự báo: 2,6%). Đầu tư tài sản cố định tăng 1,8%, chấm dứt xu hướng giảm trước đó. Tuy nhiên, sự lạc quan này bị kìm hãm bởi tỷ lệ thất nghiệp (5,3%) và mức giảm thêm 11,1% của đầu tư bất động sản. Sự leo thang của cuộc chiến tại Iran đang gây bất ổn cho thương mại và giá năng lượng, điều có thể khiến Bắc Kinh trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất.
Lĩnh vực dịch vụ của New Zealand quay trở lại trạng thái thu hẹp trong tháng 2. Chỉ số PSI giảm xuống 48,0 điểm, chấm dứt giai đoạn phục hồi ngắn. Tâm lý tiêu cực (56,4%) xuất phát từ tác động của lạm phát và nhu cầu yếu. Kết quả này gây thất vọng, đặc biệt khi so sánh với dữ liệu sản xuất tích cực được công bố trước đó.
Dollar Index nhìn chung không thay đổi đáng kể. Nguồn biến động chính trên thị trường FX đến từ các đồng tiền Antipodean, khi chúng đang phục hồi sau áp lực giảm trở lại vào cuối tuần trước (AUDUSD, NZDUSD: +0.25%). EURUSD giao dịch đi ngang tại mức 1.1427.
Bạc đang điều chỉnh giảm 0,8% xuống $80/ounce, trong khi Vàng giảm nhẹ (-0.05%), giao dịch tại $5025. Trong khi đó, Bạch kim và Palladium đang phục hồi khoảng 1,1%.
Bitcoin tiếp tục phục hồi dần, tăng 1,5% lên $73,800 trong khi Ethereum tăng thêm 3,8% lên $2,270.
