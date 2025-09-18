Tin đầu ngày (18.09.2025): Fed cắt giảm lãi suất, nhưng không đảm bảo sẽ có động thái tiếp theo 💲🎙️

Fed quyết định cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 4,25%, đúng như kỳ vọng. Quyết định này gần như được nhất trí, ngoại trừ thành viên Miran (người mới được Trump bổ nhiệm vào FOMC) bỏ phiếu cho mức cắt giảm 50 điểm cơ bản.

Phản ứng thị trường ban đầu khá lạc quan. Đồng USD suy yếu và hợp đồng US2000 cho nhóm vốn hóa nhỏ bật tăng mạnh. Tuy nhiên, trong buổi họp báo, Chủ tịch Powell cố gắng hạ nhiệt tâm lý nhà đầu tư và nhấn mạnh sự phụ thuộc của Fed vào dữ liệu. Ông cũng bổ sung rằng Fed không cần tiếp tục cắt giảm thêm ngay lập tức.

Trong số 19 thành viên FOMC, có 9 người dự báo mức cắt giảm 50 điểm cơ bản trong năm nay, 2 người dự báo chỉ có 1 lần cắt giảm, 1 thành viên (nhiều khả năng là Miran) dự báo lãi suất giảm xuống dưới 3% trong năm nay, trong khi phần còn lại không kỳ vọng có thêm động thái nào.

Trong các dự báo kinh tế vĩ mô, Fed chỉ ra tăng trưởng cao hơn một chút trong năm 2025 và những năm sau đó. Cơ quan này dự kiến tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn trong năm tới và không thấy rủi ro lạm phát lớn trong năm nay. Tuy nhiên, Fed nhấn mạnh thị trường lao động đã suy yếu rõ rệt và việc hạ lãi suất là hợp lý.

EURUSD tăng lên 1,19 ngay sau quyết định, nhưng sau đó giảm xuống dưới 1,1820 trong họp báo của Powell.

Sau phiên giảm sâu của chứng khoán châu Âu hôm qua, hôm nay ghi nhận nỗ lực hồi phục, song đa phần hợp đồng vẫn đóng cửa với mức giảm nhẹ. DE40 đi ngang, trong khi FRA40 (Pháp) giảm 0,5% và thị trường Ý giảm hơn 1,3%.

Apple (AAPL.US): Doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm 6% so với cùng kỳ trong tháng 7 và 8, mạnh hơn mức giảm trung bình trước khi ra mắt mẫu mới. Trong cùng giai đoạn, toàn bộ thị trường smartphone Trung Quốc giảm 2% bất chấp các gói hỗ trợ tiêu dùng của chính phủ.

Thị trường bất động sản Mỹ tiếp tục chịu áp lực. Báo cáo tháng 8 hôm nay cho thấy dữ liệu kém hơn dự báo và yếu hơn tháng trước. Số giấy phép xây dựng đạt 1,307 triệu (dự báo: 1,365 triệu; tháng trước: 1,428 triệu) và số nhà khởi công đạt 1,312 triệu (dự báo: 1,370 triệu; tháng trước: 1,362 triệu). Áp lực đến từ lãi suất và chi phí tài chính cao, làm giảm nhu cầu đầu tư nhà mới.

Dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ giảm mạnh 9,28 triệu thùng, trong khi thị trường chỉ kỳ vọng giảm 1,6 triệu thùng. Báo cáo API cũng ghi nhận giảm hơn 3 triệu thùng/ngày. Dự trữ xăng giảm 2,35 triệu thùng, trong khi dự trữ sản phẩm chưng cất tăng 4,05 triệu thùng.

Giá dầu thô hôm nay đang giảm, xóa bớt mức tăng mạnh hôm qua. WTI giao dịch dưới 64 USD/thùng. Đợt tăng gần đây chủ yếu do lo ngại nguồn cung từ Nga.

Dù ban đầu phản ứng tích cực với quyết định của Fed, giá vàng vẫn giảm gần 1%, hiện dưới 3.660 USD/ounce.

Anh: CPI tháng 8 đạt 3,8% (y/y), đúng như dự báo. Lạm phát lõi giảm xuống 3,6% (y/y), cũng phù hợp kỳ vọng. Ngân hàng Anh dự kiến không cắt giảm lãi suất trong ngày mai, nhưng thị trường vẫn đặt cược sẽ có động thái trước cuối năm. GBPUSD tiếp tục tăng, bất chấp đồng USD mạnh hơn.

Canada: Ngân hàng Trung ương cắt lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 2,5%, đúng dự báo. Quyết định dựa trên việc lạm phát giảm gần đây và triển vọng kinh tế xấu đi do chiến tranh thương mại. Tuy nhiên, khả năng tiếp tục cắt giảm chưa rõ ràng. USDCAD bật tăng mạnh trong phiên gần nhất sau hai ngày giảm sâu.

Nvidia giảm hơn 3% sau tin Trung Quốc cấm các công ty công nghệ trong nước mua chip của hãng.

Trong khi đó, cổ phiếu Trung Quốc tăng mạnh nhờ kỳ vọng đầu tư lớn vào AI. Các chỉ số HK.cash và CHN.cash lên mức cao nhất kể từ 2021. Đầu tư vào AI dự kiến đạt gần 100 tỷ USD trong năm nay, đến từ cả chính phủ và các tập đoàn tư nhân như Alibaba và Tencent.

Hợp đồng cà phê Arabica (ICE COFFEE) giảm 7,50% hôm nay sau khi dự báo thời tiết Brazil thay đổi, cho thấy sẽ có nhiều mưa hơn, giảm bớt lo ngại hạn hán.