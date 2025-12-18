Tin đầu ngày - 18.12.2025

Trong phiên hôm qua, cổ phiếu công nghệ - đặc biệt là nhóm bán dẫn - một lần nữa trở thành tâm điểm. Các chỉ số chính của Mỹ đều giảm điểm: US500 giảm 0,65%, US100 giảm 1,16% và US2000 giảm 0,40%.

Những mã giảm mạnh nhất là các cổ phiếu công nghệ quen thuộc, đặc biệt là những cái tên gắn liền với lĩnh vực AI - Oracle (-5,5%), Broadcom (-5,9%), Nvidia (-3,3%), ASML (-4,8%) và Alphabet (-2,2%).

Chỉ số USD Index tăng 0,10%. EURUSD đi ngang quanh mức 1,17. Ở chiều ngược lại, JPY, GBP và AUD suy yếu.

Bất ổn địa chính trị và kinh tế kéo dài tiếp tục hỗ trợ kim loại quý. Giá vàng tăng 1,00% lên 4.345 USD. Bạc lập đỉnh lịch sử mới, tăng mạnh 4,80% lên 66,80 USD. Palladium tăng 2,40% lên 1.613 USD, còn platinum tăng 3,66% lên 1.900 USD - cũng là mức cao kỷ lục. Platinum hiện đã tăng 113% so với cùng kỳ năm trước.

Nguy cơ Mỹ phong tỏa hải quân Venezuela và các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga đang thúc đẩy giá dầu phục hồi từ vùng đáy gần 5 năm. Giá dầu tăng 2% sau khi ông Trump công bố kế hoạch phong tỏa hải quân Venezuela và áp đặt trừng phạt mới đối với “đội tàu bóng tối” của Nga. Diễn biến tiếp theo của giá dầu sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Tổng thống Putin trước đề xuất hòa bình từ Berlin - việc bác bỏ kế hoạch này có thể kích hoạt ngay các biện pháp hạn chế từ Mỹ.

Dự án trung tâm dữ liệu AI trị giá 10 tỷ USD của Oracle tại Michigan đang bị đặt dấu hỏi lớn sau khi các cuộc đàm phán tài trợ với đối tác chủ chốt Blue Owl Capital đổ vỡ. Blue Owl - đơn vị từng tài trợ cho các dự án trung tâm dữ liệu lớn nhất của Oracle tại Mỹ - đã rút lui sau khi các bên cho vay yêu cầu điều khoản thuê và nợ chặt chẽ hơn.

Micron (MU.US) sẽ công bố kết quả kinh doanh sau khi thị trường đóng cửa. Nhà đầu tư coi báo cáo này là thước đo quan trọng đối với nhu cầu bán dẫn liên quan đến AI. Là nhà cung cấp bộ nhớ cho các máy chủ của Nvidia, Micron nằm ở trung tâm làn sóng nhu cầu này, và phần hướng dẫn triển vọng sẽ được theo dõi sát sao.

Lennar (LEN.US), một trong những nhà phát triển nhà ở lớn nhất tại Mỹ, đã công bố kết quả kinh doanh quý IV năm tài khóa 2025 với phần nào gây thất vọng cho nhà đầu tư. Dù duy trì doanh số bán mạnh, lợi nhuận thấp hơn kỳ vọng và triển vọng cho thấy đà tăng trưởng lợi nhuận có thể tiếp tục chậm lại trong quý tới.

Thay đổi tồn kho dầu thô: −1,27 triệu thùng (dự báo: −2,2 triệu; trước đó: −1,81 triệu). Dữ liệu cho thấy bức tranh trái chiều của thị trường nhiên liệu, phản ánh áp lực dư cung kéo dài ở xăng dầu tinh chế, trong khi mức sụt giảm tồn kho dầu thô ở mức vừa phải.

CPI cuối cùng của khu vực Eurozone trong tháng 11: +2,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn ước tính sơ bộ +2,2% (dự báo: +2,2%). EURUSD ban đầu giảm sau công bố do CPI và chi phí lao động tương đối yếu, nhưng đà giảm nhanh chóng bị xóa bỏ.