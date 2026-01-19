Tin đầu ngày (19.01.2026): Nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Công nghệ kéo thị trường đi lên 🏭

Thị trường khép lại tuần giao dịch với tâm lý tích cực vừa phải, dù mức tăng trong phiên thứ Sáu tại Phố Wall vẫn khá hạn chế. Russell 2000 dẫn đầu đà tăng, với các hợp đồng tăng khoảng 0,5%. Các chỉ số còn lại dao động quanh mức tăng 0,1%.

Mùa công bố kết quả kinh doanh của ngành tài chính đang dần đi đến hồi kết và có thể coi là thành công. Hầu hết các tên tuổi lớn trong ngành đều báo cáo kết quả vượt kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, sự khác biệt rõ rệt xuất hiện khi các quỹ và ngân hàng đầu tư vượt trội so với ngân hàng bán lẻ và thương mại. Trong phiên thứ Sáu, PNC Financial Services và State Street là những cổ phiếu dẫn dắt đà tăng, trong khi Regions Financial Corp gây thất vọng.

Donald Trump cho biết ông muốn Kevin Hassett tiếp tục giữ vị trí Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia (NEC). Điều này làm giảm đáng kể khả năng Hassett trở thành Chủ tịch FED. Kevin Warsh đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho vị trí này.

Tổng thống Mỹ cũng công bố các mức thuế bổ sung đối với những quốc gia “không hợp tác” liên quan đến kế hoạch Mỹ mua lại Greenland.

Dữ liệu từ ngành công nghiệp Mỹ bất ngờ mạnh. Thị trường ngạc nhiên trước tăng trưởng theo tháng của cả sản xuất công nghiệp và chế tạo, trong khi tỷ lệ sử dụng công suất cũng tăng. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng theo năm của sản xuất đã chậm lại.

Canada ký thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, bao gồm cắt giảm đáng kể thuế quan đối với xe điện và hạt cải dầu (canola).

Theo Reuters, Venezuela dự kiến nối lại việc bán dầu bằng đồng USD.

Tâm lý nhà đầu tư tại châu Âu cuối tuần mang tính bi quan nhẹ. Hầu hết các chỉ số đóng cửa giảm. CAC40 của Pháp giảm mạnh nhất 0,65%. SMI giảm 0,5% và DAX giảm 0,3%. Diễn biến trên thị trường hợp đồng tương lai tích cực hơn khi phục hồi một phần sau giờ giao dịch. Tây Ban Nha nổi bật với SPA35 tăng tới 0,7%.

Đức và Ý công bố lạm phát tiêu dùng phù hợp kỳ vọng, lần lượt 1,8% và 1,2% so với cùng kỳ.

Novo Nordisk ghi nhận chiến thắng quan trọng trong cuộc đua thị trường thuốc giảm cân. Theo dữ liệu đơn thuốc tại Mỹ, viên Wegovy đã tạo ra hơn 3.000 đơn thuốc cần được cấp phát. Cổ phiếu công ty tăng hơn 6%.

Trên thị trường tiền tệ, đồng yên tăng rõ rệt, tỷ giá tiến tới các mức mà thị trường kỳ vọng BoJ can thiệp và bắt đầu định giá khả năng này. Euro và đô la Canada giảm nhẹ. Krona Thụy Điển cũng suy yếu.

Trên thị trường hàng hóa, kim loại công nghiệp bị chiết khấu mạnh do tồn kho lớn và lo ngại về thuế quan. Niken giảm mạnh nhất, tới 4%. Thiếc và đồng cũng giảm đáng kể, lần lượt 3% và 2,5%.

Giá năng lượng ổn định. Dầu WTI duy trì quanh 59 USD/thùng. Thị trường kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng tại Vịnh Ba Tư.