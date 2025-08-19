Tin đầu ngày (19.08.2025): Cuộc đàm phán giữa Trump-Zelensky không có nhiều tiến triển📣

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/08, chỉ số Dow Jones mất 34.30 điểm (tương đương 0.08%) còn 44,911.82 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0.01% xuống 6,449.15 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite nhích 0.03% lên 21,629.77 điểm.

Trong cuộc gặp giữa Donald Trump và Volodymyr Zelensky, Tổng thống Mỹ tuyên bố rằng chiến tranh sẽ kết thúc, mặc dù chưa rõ khi nào.

Ông Trump cũng nói rằng các cuộc đàm phán hòa bình nhiều khả năng sẽ phải diễn ra mà không có lệnh ngừng bắn, vốn là một trong những điều kiện của Ukraine. Ông bổ sung rằng Mỹ sẽ tham gia đảm bảo hòa bình, nhưng chưa đưa ra chi tiết về hình thức tham gia. Những bình luận ban đầu cho thấy xung đột khó có thể sớm được giải quyết, do các mục tiêu cốt lõi của cả Ukraine và Nga vẫn còn nhiều khác biệt. Thị trường hiện đang chờ đợi các cuộc đàm phán tiếp theo với đại diện NATO và châu Âu.

Đô la Mỹ và đô la Canada tiếp tục nằm trong nhóm các đồng tiền mạnh nhất của G10, trong khi đồng yên Nhật và đồng euro nằm trong nhóm yếu nhất. EURUSD giảm 0,45% xuống 1,16630, trong khi chỉ số USD Index tăng 0,28% lên 97,990.

Theo các nguồn tin từ Nhà Trắng, chính quyền Trump đang cân nhắc việc mua 10% cổ phần của Intel bằng cách chuyển đổi một phần khoản hỗ trợ từ Đạo luật CHIPS thành vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu Intel giảm 4,70%. Trong khi đó, Applied Digital (APLD.US) tăng 15% lên 16,35 USD sau khi công bố khởi động dự án trung tâm dữ liệu AI Polaris Forge 2 trị giá 3 tỷ USD.

Warren Buffett tiết lộ vào thứ Sáu rằng công ty mà ông âm thầm mua vào thời gian gần đây là United Healthcare. Cổ phiếu đã tăng 14% vào thứ Sáu và tiếp tục tăng thêm 2,65% trong phiên hôm nay (thứ Hai).

Thị trường tiền điện tử đã thu hẹp một phần đợt bán tháo cuối tuần và đầu phiên. Bitcoin giảm 0,75% xuống 116.600 USD sau khi có lúc giảm mạnh tới 2,30% xuống 114.900 USD. Ethereum giảm 2,80% xuống 4.350 USD, trong khi tỷ trọng vốn hóa của Bitcoin tăng lên 59,70% tổng vốn hóa thị trường crypto.