Tin đầu ngày (19.12.2025): Chứng khoán Mỹ tăng giá sau khi công bố chỉ số CPI tích cực

Phiên giao dịch ngày thứ Năm trên thị trường tài chính quốc tế chứng kiến mức tăng đáng kể ở các chỉ số chứng khoán chính, giá Bitcoin và khí thiên nhiên (NATGAS) giảm, trong khi giá vàng (GOLD) đi ngang.
Các nhà đầu tư phản ứng tích cực với báo cáo lạm phát tháng 11, ghi nhận mức tăng 2,7% theo năm cho CPI và 2,6% cho core CPI, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích. Thêm vào đó, thị trường được thúc đẩy thêm nhờ kết quả kinh doanh mạnh mẽ của Micron Technology, vượt kỳ vọng và tăng 13%, kích hoạt lại xu hướng tăng cho các công ty công nghệ liên quan đến trí tuệ nhân tạo.
Ngày mai, chúng ta sẽ biết quyết định mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) về lãi suất. Thị trường tin rằng BoJ sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản và công bố chu kỳ bán ETF trên bảng cân đối kế toán.
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hôm nay giữ nguyên lãi suất chính ở khu vực đồng euro (lãi suất tiền gửi: 2%). Quyết định này phù hợp với kỳ vọng chung. Sự chú ý của các nhà đầu tư hướng vào việc ECB điều chỉnh tăng dự báo lạm phát và GDP cho năm 2026, cho thấy sự lạc quan ngày càng tăng về tình hình kinh tế khu vực.
Giọng điệu của Chủ tịch Christine Lagarde vẫn trung lập và khẳng định mức độ chính sách tiền tệ hiện tại ở Eurozone. ECB kỳ vọng hoạt động kinh tế phục hồi nhẹ nhờ niềm tin tiêu dùng cao hơn, tăng trưởng tiền lương thực và tỷ lệ tiết kiệm giảm. Triển vọng lạm phát, dù ổn định, vẫn còn không chắc chắn khi áp lực từ dịch vụ tăng lên trong khi giá hàng hóa giảm. Tỷ giá EURUSD giảm nhẹ sau khi bật tăng mạnh nhờ dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo.
Dưới áp lực từ nền kinh tế suy yếu và lạm phát thấp hơn, Ngân hàng Anh (BoE) đã cắt lãi suất 25 điểm cơ bản trong cuộc họp hôm nay, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, tuyên bố đi kèm việc cắt lãi suất lại mang sắc thái hơi “diều hâu”, đặc biệt trong bối cảnh tâm lý thị trường và môi trường kinh tế vĩ mô tại Anh.
Như dự đoán, Ngân hàng Na Uy (Norges Bank) giữ nguyên lãi suất, hiện ở mức 4,0%. Norges Bank có điều chỉnh nhẹ dự báo kinh tế, nhưng không làm thay đổi bức tranh vĩ mô tổng thể.
Dữ liệu từ Cục Thống kê Trung ương Ba Lan (GUS) cung cấp cái nhìn về tình hình việc làm và sản xuất công nghiệp, từ đó có thể rút ra một số kết luận. Nổi bật nhất là sản xuất công nghiệp giảm mạnh xuống 2,7%, thấp hơn kỳ vọng. Việc làm giảm 0,8% theo năm, nhưng mức giảm này thấp hơn dự báo. Ngược lại, tiền lương tăng vượt kỳ vọng, đạt 7,1% so với mức dự báo 6,3%, cho thấy thị trường lao động cải thiện vào cuối năm. Dữ liệu này cho phép NBP duy trì chính sách kích thích kinh tế thông qua cắt giảm lãi suất, nhưng các nhà hoạch định chính sách cần theo dõi chặt chẽ tốc độ tăng lương để tránh xảy ra vòng xoáy giá-lương mới.
Khí thiên nhiên (NATGAS) trải qua phiên giao dịch khó khăn. Hợp đồng tiếp tục giảm kỹ thuật dưới EMA 200 ngày, mất gần 10% trong ngày hôm nay (sau khi chuyển hợp đồng). Số liệu tồn kho khí của EIA thấp hơn dự báo, cho thấy nhu cầu đã bị ước tính cao một chút.
