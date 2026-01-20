Tin đầu ngày (20.01.2026): Trump lại một lần nữa làm rung chuyển thị trường

-
Các thị trường Mỹ hôm qua không giao dịch do kỳ nghỉ lễ, tuy nhiên dòng vốn vẫn có thể được theo dõi thông qua thị trường hợp đồng tương lai và diễn biến hiện tại rất đáng chú ý. Tổng thống Trump đã đối đầu với châu Âu và Greenland, đe dọa áp thuế 10% đối với hàng hóa từ các quốc gia châu Âu đã quyết định triển khai quân đội tới hòn đảo này. Chỉ số chịu thiệt hại nặng nhất là US100, với mức giảm vượt quá 1%. US500 và US2000 dao động quanh mức giảm 1%, trong khi US30 tốt hơn, mức giảm được giới hạn ở khoảng 0,8%.
-
Tuy nhiên, phản ứng trước các tuyên bố của Tổng thống Mỹ chưa dừng lại ở đó. “Thời hạn” liên quan đến việc cắt giảm lãi suất thẻ tín dụng mà Donald Trump mong muốn đang đến gần, nhưng các nhà điều hành và ngân hàng không sẵn sàng tuân thủ. Cổ phiếu của các ngân hàng thương mại cũng như các tổ chức cho vay và thanh toán khác đang chịu áp lực.
-
Tại châu Âu, phiên giao dịch kết thúc với mức giảm mạnh khi thị trường bắt đầu định giá các kịch bản đối đầu kinh tế giữa châu Âu và Mỹ. Ngành ô tô chịu thiệt hại lớn nhất, trong khi một số công ty công nghệ châu Âu cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Ngược lại, cổ phiếu quốc phòng là nhóm hiếm hoi ghi nhận đà tăng. CAC40 chịu tổn thất nặng nề nhất, hợp đồng tương lai giảm tới 1,9%. Chỉ số AEX của Hà Lan cũng kém. Hợp đồng tương lai trên DAX và FTSE MIA giới hạn mức giảm dưới 1,5%. Tây Ban Nha và Ba Lan tương đối tốt hơn, với hợp đồng tương lai các chỉ số chính chỉ giảm lần lượt khoảng 0,4% và 0,2%.
-
Thị trường chứng khoán Pháp còn chịu áp lực từ yếu tố nội địa. Việc kích hoạt cơ chế “khẩn cấp” trong hiến pháp để tạm thời thông qua ngân sách đã tác động tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư.
-
Đồng euro phản ứng mạnh trước căng thẳng, tăng hơn 0,5% so với đồng USD. Đồng franc Thụy Sĩ và bảng Anh cũng ghi nhận mức tăng đáng kể.
-
Căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu tạo điều kiện để kim loại quý tiếp tục tăng giá. Bạc tăng hơn 5%, quay trở lại vùng 94 USD. Vàng tăng khoảng 2%, tiến sát mốc 4.700 USD.
-
Giá dầu duy trì ổn định quanh 59 USD/thùng đối với WTI. Trong khi đó, thị trường khí tự nhiên (NATGAS) chứng kiến cú bứt phá mạnh, giá tăng tới 16%, thậm chí có thời điểm lên tới 20%. Đây là hệ quả của việc sản lượng giảm, tồn kho thấp và các đợt rét đột ngột đã nhanh chóng và căn bản thay đổi cục diện thị trường.
-
Sự bất ổn và biến động đang giáng đòn kép lên thị trường tiền điện tử, nơi diễn ra làn sóng bán tháo diện rộng. Bitcoin giảm hơn 2,5%, dừng quanh 92.800 USD. Ethereum kém hơn, mất trên 4% và lùi về vùng 3.200 USD.
Tin đầu ngày (21.01.2026): Chứng khoán Mỹ "đỏ lửa", Vàng lại tiếp tục có đỉnh mới
Liệu áp lực có gia tăng lên nhóm ngân hàng?
Mặt trận mới trong cuộc chiến thương mại - Greenland❄️Liệu giá vàng sẽ tiếp tục tăng❓
Tin đầu ngày (19.01.2026): Nhóm cổ phiếu Ngân hàng và Công nghệ kéo thị trường đi lên 🏭
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.