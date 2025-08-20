Tin đầu ngày (20.08.2025): Cổ phiếu công nghệ ảm đạm, phố Wall chững lại tại vùng đỉnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/08, chỉ số Dow Jones mất 34.30 điểm (tương đương 0.08%) còn 44,911.82 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 0.01% xuống 6,449.15 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite nhích 0.03% lên 21,629.77 điểm.

Palantir (-8,3%) và các nhà sản xuất chip lớn (AMD: -5,1%, Nvidia: -2,9%, Broadcom: -3,5%) ghi nhận mức giảm mạnh, ngoại trừ Intel tăng giá sau thông tin chính phủ Mỹ và tập đoàn SoftBank (Nhật Bản) có kế hoạch mua 10% cổ phần của công ty.

Hãng tin AFP (Pháp) cho biết Vladimir Putin, trong cuộc gọi với Donald Trump ngày hôm qua, đã đề xuất Moscow là địa điểm tiềm năng cho một cuộc gặp với Tổng thống Ukraine.

Tại Mỹ, số liệu nhà ở khởi công vượt kỳ vọng (1,43 triệu so với dự báo 1,29 triệu, kỳ trước 1,36 triệu), giúp cổ phiếu bất động sản tăng giá.

Tại Canada, lạm phát giảm đúng kỳ vọng xuống 1,7% (kỳ trước 1,9%), trong khi lạm phát lõi hàng tháng gây thất vọng (0,1% so với dự báo 0,4%, kỳ trước 0,1%). Đà tăng giá chậm lại cùng với thị trường lao động suy yếu làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất (hiện ở mức 2,75%; lần cắt gần nhất vào tháng 3).

Dù mở cửa trong sắc đỏ, các chỉ số châu Âu vẫn đóng cửa tăng, với Euro Stoxx 50 (EU50) vượt ngưỡng 5500, đạt mức cao nhất kể từ tháng 3. Các thị trường tăng mạnh nhất gồm Áo AUT20 (+1,6%), Ba Lan W20 (+1,05%), Thụy Sĩ SUI20 (+0,87%), và Pháp FRA40 (+0,84%), trong khi hợp đồng tương lai DAX (DE40) gần như đi ngang.

Trên thị trường FX, chỉ số USD đi ngang. Yên Nhật là đồng mạnh nhất trong nhóm G10, tăng so với USD (USDJPY: -0,25%). Euro (EURUSD: 1,165) và franc Thụy Sĩ (USDCHF: 0,807) ít biến động, trong khi CAD suy yếu sau số liệu CPI (USDCAD: +0,4%).

Hợp đồng tương lai khí tự nhiên giảm hơn 5% xuống mức thấp nhất 9 tháng do sản lượng mạnh, dự báo thời tiết Mỹ mát hơn và bão Erin có thể làm giảm nhu cầu từ các nhà máy điện, đồng thời làm dịu điều kiện thời tiết ở Bờ Đông. Dầu thô cũng giảm 1,2%.

Hợp đồng tương lai cà phê tăng hơn 2% do thời tiết bất lợi tại Brazil, với sương giá và nhiệt độ lạnh ảnh hưởng tiêu cực đến cả sản lượng lẫn chất lượng hạt cà phê, gây áp lực lên dự báo vụ mùa tiếp theo.