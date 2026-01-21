-
Hợp đồng tương lai các chỉ số Mỹ cho thấy sự suy yếu khi căng thẳng giữa Mỹ và châu Âu leo thang. S&P 500 dẫn đầu đà giảm (US500: -0,8%), trong khi Nasdaq và DJIA giảm nhẹ hơn đôi chút (US30, US100: -0,6%).
-
Thị trường chịu tác động chủ yếu từ lời đe dọa của Donald Trump về việc áp thêm thuế 10% đối với các quốc gia triển khai lực lượng quân sự tới Greenland, kèm theo tối hậu thư rằng các mức thuế này sẽ được duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận bán hòn đảo. Đáp lại, Nghị viện châu Âu đã chặn việc phê chuẩn hiệp định thương mại ký với Mỹ vào mùa hè năm ngoái. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố rằng “sự cạnh tranh với Mỹ nhằm mục tiêu đặt châu Âu vào thế phụ thuộc, điều này là không thể chấp nhận được.”
-
U.S. Bancorp vượt kỳ vọng trong quý IV, ghi nhận doanh thu 6,97 tỷ USD và lợi nhuận tăng 18% lên 2,17 tỷ USD. Được thúc đẩy bởi cơ sở tiền gửi mạnh và thu nhập lãi ròng 4,9 tỷ USD, ngân hàng duy trì biên lợi nhuận 3,15% trong khi kiểm soát tốt chi phí. Ban lãnh đạo dự báo tăng trưởng ổn định, vừa phải cho năm 2026.
-
Netflix đã điều chỉnh đề nghị mua lại mảng studio và streaming của Warner Bros Discovery (WBD) trị giá 82,7 tỷ USD sang hình thức toàn bộ bằng tiền mặt, vẫn giữ mức định giá 27,75 USD/cổ phiếu. Động thái này nhằm đơn giản hóa giao dịch và đẩy nhanh việc bỏ phiếu của cổ đông - có thể sớm nhất vào tháng 4 - đồng thời đối phó với đề nghị thâu tóm mang tính thù địch đối với toàn bộ công ty từ Paramount Skydance.
-
Chứng khoán châu Âu kết phiên trong sắc đỏ đậm. Mức giảm mạnh nhất ghi nhận tại Madrid (SPA35: -1,7%) và Frankfurt (DE40: -1,35%), trong khi mức giảm nhẹ hơn xuất hiện ở Pháp (FRA40: -0,65%) và Anh (UK100: -0,75%).
-
Chủ tịch Bundesbank và thành viên Hội đồng điều hành ECB, Joachim Nagel, cho biết ngân hàng trung ương đang tiến rất gần tới mục tiêu ổn định giá cả, qua đó tiếp tục hỗ trợ cho đồng euro.
-
Chỉ số USD giảm 0,6% khi chiến lược “Bán nước Mỹ” (Sell America) quay trở lại — tức là làn sóng bán tháo diện rộng các tài sản định giá bằng USD (cổ phiếu, trái phiếu). Các đồng tiền mạnh nhất trong phiên là franc Thụy Sĩ (USDCHF: -1%) và euro (EURUSD: +0,75% lên 1,1732). Đồng yên lại không hưởng lợi nhiều từ vai trò trú ẩn an toàn do Thủ tướng Sanae Takaichi giải tán quốc hội (USDJPY: -0,1%, EURJPY: +0,7%).
-
Bất ổn chính trị đang thúc đẩy đà phục hồi của kim loại quý. Giá vàng tăng 1,9% lên 4.760 USD, trong khi bạc tăng khiêm tốn hơn 0,2% lên 94,45 USD.
-
Khí tự nhiên (NATGAS) tăng gần 10% sau các dự báo thời tiết tại Mỹ thấp hơn kỳ vọng. Giá dầu cũng tiếp tục phục hồi: Brent tăng 1%, còn WTI tăng 1,4%.
