Tin đầu ngày (21.08.2025) - Phố Wall tiếp tục nới rộng đà giảm sau biên bản của FOMC

Biên bản FOMC: Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) không tạo ra biến động lớn trên thị trường nhưng nhìn chung được đánh giá là mang tính “diều hâu”. Biên bản cho thấy các thành viên Fed lo ngại về lạm phát nhiều hơn so với thị trường lao động. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cuộc họp diễn ra trước khi công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 7 yếu kém. Một số thành viên muốn chờ thêm tín hiệu rõ ràng, nhưng đa số vẫn ưu tiên vấn đề lạm phát.

Đồng USD: Sau khi công bố biên bản FOMC, USD tăng nhẹ, nhưng quan điểm thực sự của Fed nhiều khả năng sẽ được hé lộ trong bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu.

Chứng khoán Mỹ: chỉ số S&P 500 lùi 0.24%, còn chỉ số Nasdaq Composite mất 0.67%. Phiên ngày thứ Tư đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp của S&P 500 và là phiên giảm thứ 2 liên tiếp của Nasdaq Composite. Trong khi đó, chỉ số Dow Jones nhích 0.04%.

Chứng khoán châu Âu: Chỉ số DE40 của Đức giảm thêm 0,45% trong bối cảnh tâm lý xấu đi. Ngành quốc phòng chịu áp lực do lo ngại các cuộc đàm phán hòa bình có thể làm giảm đơn hàng về quân sự.

Thị trường châu Á: Phiên giao dịch kết thúc với mức tăng mạnh của Shanghai Composite, trong khi Nikkei 225 giảm 1,5%. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) giữ nguyên lãi suất cho vay kỳ hạn 1 năm ở mức 3,0% và kỳ hạn 5 năm ở mức 3,5%, đúng như dự báo.

Quyết định của RBNZ: Ngân hàng Dự trữ New Zealand (RBNZ) hạ lãi suất xuống còn 3,0% và phát tín hiệu nới lỏng hơn nữa, khiến NZD giảm 1% so với USD. Phó Thống đốc Hawkesby cho biết ông “thoải mái” với việc đồng NZD yếu hơn. Quyết định này không nhất trí hoàn toàn: 4 phiếu thuận – 2 phiếu chống.

Lạm phát Anh: CPI của Anh tăng 3,8% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 3,7% và mức trước đó 3,6%. Lạm phát dịch vụ tăng mạnh 5%. Diễn biến này làm giảm khả năng BoE tiếp tục cắt giảm lãi suất. Dù vậy, GBP vẫn suy yếu so với USD.

Lạm phát Eurozone: Lạm phát cuối cùng của Eurozone được xác nhận ở mức 2,0%, đúng với dự báo và ước tính sơ bộ. So với tháng trước, lạm phát không đổi.

Chính trị Mỹ: Donald Trump kêu gọi Thống đốc Fed Lisa Cook từ chức sau cáo buộc liên quan đến gian lận bất động sản. Nếu Cook rời nhiệm sở, Trump sẽ có cơ hội bổ nhiệm một nhân vật thân cận vào Hội đồng Thống đốc Fed.

Thị trường dầu mỏ: Dầu thô đang nỗ lực phục hồi. Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) báo cáo tồn kho dầu thô giảm mạnh 6 triệu thùng (so với kỳ vọng -0,8 triệu). Tồn kho xăng giảm 2,7 triệu thùng (dự -0,3 triệu), trong khi tồn kho sản phẩm chưng cất tăng 2,3 triệu thùng (cao hơn dự báo 1,5 triệu).

Kết quả kinh doanh bán lẻ: Doanh thu của Target và Lowe’s ghi nhận kết quả trái chiều. Target có lợi nhuận tốt hơn dự báo nhưng vẫn gặp khó khăn về tăng trưởng doanh số, khiến cổ phiếu giảm hơn 7%. Trong khi đó, Lowe’s tăng 0,5%, dù đã giảm so với mức đỉnh trong phiên.

Estée Lauder: Cổ phiếu Estée Lauder giảm sau khi công ty đưa ra triển vọng lợi nhuận 2025 kém lạc quan, do nhu cầu yếu tại các thị trường trọng điểm.