Tin đầu ngày (21.11.2025): Nhóm cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà tăng trên Phố Wall

- Chỉ số US100 dẫn đầu đà tăng nhờ sự lạc quan từ Phố Wall bởi nhóm công nghệ.
- Đồng Yên tiếp tục giảm trong bối cảnh thị trường ngoại hối nhìn chung khá ổn định.
Sự hưng phấn của ngành công nghệ đã xóa sạch toàn bộ mức giảm từ đợt bán tháo hôm thứ Năm trên Phố Wall. Nasdaq dẫn đầu đà tăng (US100: +2,5%), theo sau là Russell 2000 (US2000: +1,7%), được hỗ trợ bởi kỳ vọng mới rằng Mỹ có thể cắt giảm lãi suất vào tháng 12. S&P 500 (US500: +1,6%) và Dow Jones (US30: +0,65%) cũng giao dịch trong sắc xanh.
Cổ phiếu Alphabet vượt mốc 300 USD (GOOGL.US: +6%), được thúc đẩy bởi việc ra mắt mô hình ngôn ngữ AI mới nhất – Gemini 3 – cùng hợp đồng cung cấp dịch vụ đám mây cho NATO. Thành viên Fed Christopher Waller tiếp tục ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tháng 12, viện dẫn thị trường lao động Mỹ vẫn yếu và kỳ vọng lạm phát ổn định, dù ông lưu ý rằng Fed đang có sự chia rẽ quan điểm và triển vọng từ tháng 1 trở đi vẫn nhiều bất định.
Hợp đồng tương lai chứng khoán châu Âu giảm nhẹ. CAC40 dẫn đầu mức giảm (FRA40: -0,6%) do cổ phiếu quốc phòng chịu áp lực từ đề xuất hòa bình tại Ukraine. UK100 (-0,35%), SUI20 (-0,3%) và ITA40 (-0,2%) cũng chìm trong sắc đỏ. Chỉ có DE40 (+0,1%) và SPA35 (+0,3%) ghi nhận mức tăng nhẹ.
Cổ phiếu Novo Nordisk rơi xuống mức thấp nhất trong bốn năm (NOVOB.DK: -5,3%) sau khi các thử nghiệm điều trị Alzheimer bằng semaglutide không cho thấy hiệu quả trong việc làm chậm suy giảm nhận thức, dù các chỉ dấu sinh học có cải thiện. Đây được xem là một cú đánh nữa vào công ty sau các đợt bán tháo gần đây và sự cạnh tranh ngày càng tăng trong mảng thuốc điều trị béo phì và tiểu đường. Kết quả sơ bộ sẽ được công bố vào tháng 12, dữ liệu đầy đủ dự kiến vào năm 2026.
Chỉ số khí hậu kinh doanh Ifo của Đức bất ngờ giảm từ 88,4 xuống 88,1 (dự báo của Bloomberg: 88,5).
Thị trường ngoại hối mở cửa tương đối bình lặng, chỉ số USD đi ngang. Đồng bạc xanh suy yếu nhẹ so với hầu hết các đồng tiền G10 do kỳ vọng Fed nới lỏng, nhưng vẫn tăng so với MXN và tiếp tục mạnh lên trước JPY. EURUSD tăng 0,1% lên 1,152.
Kim loại quý phục hồi, một phần nhờ dòng vốn ETF quay lại. Bạch kim (+2,25%) dẫn đầu do lo ngại thiếu hụt nguồn cung. Vàng tăng 1,1% lên 4.113 USD/oz, bạc tăng 1,9% lên 50,95 USD/oz.
Dầu Brent và WTI bật tăng khoảng 1,4%, chấm dứt chuỗi ba phiên giảm liên tiếp, trong khi khí tự nhiên (NATGAS) điều chỉnh -1,3% sau đợt phục hồi trước đó. Bitcoin ổn định trở lại sau đợt bán tháo, tăng 0,5% lên khoảng 88.350 USD; Ethereum tăng mạnh 3,8% lên 2.950 USD.
