Tin đầu ngày (22.01.2026): Trump hạ giọng về vấn đề Greenland, xoa dịu lo ngại trên thị trường.

Bài phát biểu của Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos mang giọng điệu ôn hòa hơn đáng kể so với những tuyên bố cứng rắn trong những ngày gần đây. Tổng thống cho biết ông không có ý định sử dụng vũ lực trong kế hoạch theo đuổi Greenland, dù vẫn kiên quyết không từ bỏ ý tưởng mua lại hòn đảo này.

Việc không đề cập đến các mức thuế mới hay những chính sách trong nước gây tranh cãi - như kế hoạch áp trần lãi suất thẻ tín dụng - đã kích hoạt một đợt hồi phục mang tính “giải tỏa tâm lý” trên Phố Wall, sau phiên bán tháo mạnh trước đó.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ bật tăng rõ rệt. US500 có thời điểm tăng tới 1%, đánh dấu mức tăng trong ngày mạnh nhất kể từ cuối tháng 11. Tuy nhiên, khi còn khoảng hai giờ giao dịch tiền mặt, đà tăng đã thu hẹp xuống còn 0,4%.

Các chỉ số Mỹ khác cũng đồng loạt đi lên. US100 thiên về công nghệ tăng 0,5%, trong khi US2000 (vốn hóa nhỏ) và US30 (blue-chip) đều tăng trên 0,4%.

Thị trường châu Âu diễn biến kém tích cực hơn. Chỉ số DE40 (DAX Đức) giảm 0,3%, trong khi UK100 lại tăng 0,5%. Tại châu Á, giao dịch sôi động hơn, với JP225 tăng trên 1% trong phiên.

Kết quả kinh doanh của Netflix trở thành tâm điểm chú ý của Phố Wall. Dù kết quả quý IV nhìn chung phù hợp kỳ vọng, nhưng triển vọng cho quý I và cả năm 2026 gây thất vọng. Ban lãnh đạo cũng công bố đề xuất mua Warner Bros bằng toàn bộ tiền mặt và tạm dừng chương trình mua lại cổ phiếu để bảo toàn nguồn vốn. Cổ phiếu Netflix, sau khi giảm hơn 7% trong phiên tiền thị trường, hiện đang giảm khoảng 4% và đã mất hơn 1/3 giá trị so với mức đỉnh lịch sử.

Bất ổn địa chính trị tiếp tục hỗ trợ nhóm kim loại quý, dù chỉ vàng và bạch kim giữ được mức tăng trên 1% trong suốt phiên. Giá vàng có thời điểm tiến sát 4.900 USD/ounce, đưa mức tăng từ đầu năm lên trên 12%.

Một số dự báo mới cho rằng vàng có thể lên tới 7.000 USD/ounce nếu căng thẳng liên quan đến thuế quan - đặc biệt xoay quanh Greenland - kéo dài. Dù thị trường đã phần nào ổn định trở lại, vàng vẫn được nâng đỡ ở vùng giá cao.

Ngược lại, bạc giảm 1,3% xuống 93 USD/ounce. Áp lực không chỉ đến từ kỳ giao hàng hợp đồng tương lai sắp tới, mà còn từ lo ngại suy giảm nhu cầu trong ngành năng lượng mặt trời. Bloomberg NEF cho biết tỷ trọng chi phí bạc trong tấm pin quang điện đã tăng từ khoảng 3% năm 2023 lên gần 30% hiện nay, và cảnh báo biên lợi nhuận có thể chuyển sang âm nếu giá bạc duy trì trên 100 USD.

Giá khí tự nhiên (NATGAS) tăng vọt 22%, khi dự báo một đợt lạnh đột ngột cuối tuần có thể khiến nhu cầu tăng mạnh và làm gián đoạn hạ tầng khai thác tại Texas. Điều này tạo ra tình trạng backwardation cực mạnh, với hợp đồng tháng 2 giao dịch cao hơn hợp đồng tháng 3 hơn 1 USD.

Cặp EURUSD chững lại sau khi tăng hơn 1% trong tuần, kiểm định vùng 1,17. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trấn an nhà đầu tư rằng không có rủi ro đối với sự ổn định của nợ công Mỹ, và không có cơ sở hợp lý cho việc các tổ chức châu Âu bán tháo trái phiếu Kho bạc Mỹ.

Các đồng tiền hàng hóa vượt trội so với USD, dẫn đầu là đô la New Zealand (NZD), được xem là ít chịu ảnh hưởng trực tiếp từ căng thẳng Mỹ - châu Âu. Tuy nhiên, các nhà phân tích lưu ý rằng lãi suất tại New Zealand hiện vẫn thấp hơn so với Mỹ và Australia.