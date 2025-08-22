Tin đầu ngày (22.08.2025): Đồng USD tăng giá trước thềm Jackson Hole và dữ liệu PMI mạnh mẽ 💲📣

Kết thúc phiên giao dịch ngày 21/08, chỉ số S&P 500 lùi 0.4% xuống 6,370.17 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite mất 0.34% còn 21,100.31 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 152.81 điểm (tương đương 0.34%) xuống 44,785.50 điểm.

Đồng USD nằm trong nhóm tiền tệ mạnh nhất của G10 hôm nay, cùng với NOK và NZD, trong khi JPY là đồng tiền yếu nhất. Sức mạnh của USD đến từ những phát biểu có tính “diều hâu” của quan chức Fed Hammack và dữ liệu PMI vượt kỳ vọng. Do đó, kỳ vọng thị trường về việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã giảm xuống còn 73,5%.

Ngược lại, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số Philly Fed kém hơn dự báo, nhưng phản ứng của thị trường nhanh chóng bị lu mờ bởi dữ liệu PMI mạnh mẽ.

Ông Hammack đưa ra quan điểm cứng rắn, bác bỏ khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Ông nhấn mạnh rằng lạm phát vẫn còn quá cao, thị trường lao động cân bằng, và Fed cần tập trung kiềm chế áp lực giá. Theo ông, hiện tại không có lý do để nối lại chính sách nới lỏng tiền tệ.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kêu gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell bãi nhiệm Thống đốc Lisa Cook liên quan đến cáo buộc gian lận thế chấp.

Về doanh nghiệp, Walmart công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 khá vững chắc, nhưng đà tăng trưởng gây thất vọng so với kỳ vọng cao, trong khi lo ngại định giá tiếp tục đè nặng. Cổ phiếu giảm hơn 4%.

Doanh số bán nhà hiện có tại Mỹ trong tháng 7 đạt 4,01 triệu căn, cao hơn dự báo (3,92 triệu) và mức trước đó (3,93 triệu), tăng 2% so với kỳ vọng sụt giảm nhẹ.

Tại châu Âu, dữ liệu sơ bộ về niềm tin người tiêu dùng Eurozone tháng 7 giảm xuống -15,5, thấp hơn so với kỳ vọng (-14,7) và mức trước đó (-14,7).

Khí tự nhiên (NATGAS) tăng gần 6% sau khi chuyển hợp đồng, được hỗ trợ bởi dữ liệu EIA cho thấy tồn kho tăng ít hơn dự kiến.