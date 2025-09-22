Tin đầu ngày (22.09.2025): Chuỗi ngày lập đỉnh của Phố Wall tiếp tục

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/09, chỉ số Dow Jones tăng 0,37%, đạt mức đỉnh kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 tiến 0.49%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0.72%.

Neel Kashkari cho biết ông ủng hộ quyết định cắt giảm lãi suất vừa qua và sẽ ủng hộ thêm hai lần cắt giảm nữa trong năm nay. Năm 2026, Kashkari sẽ là thành viên có quyền bỏ phiếu trong FOMC.

Miran, thành viên mới được bổ nhiệm vào Hội đồng Thống đốc Fed, cho rằng để đạt được mức lãi suất trung lập, cần cắt giảm thêm 50 điểm cơ bản.

Mặc dù động thái của Fed được diễn giải theo hướng “nới lỏng”, nhưng EUR/USD vẫn giảm phiên thứ ba liên tiếp, kiểm định mốc 1,1750, sau khi trước đó từng chạm 1,19 trong thời điểm Fed ra quyết định — mức cao nhất kể từ 2021.

Vàng và bạc hôm nay hồi phục, tăng lần lượt 0,7% và 2,0%. Bạc có khả năng sẽ đóng cửa ở mức cao nhất kể từ 2011.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Kazuo Ueda, quyết định giữ lãi suất ở mức 0,50%. Đồng thời, BoJ công bố kế hoạch bán dần các khoản nắm giữ ETF và REIT.

Doanh số bán lẻ tại Anh tháng 8/2025 tăng 0,5% so với tháng trước, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích ở mức 0,3%.

Tại Đức, giá sản xuất giảm 0,5% so với tháng trước, trong khi thị trường dự báo mức giảm chỉ 0,1%.

Doanh số bán lẻ tại Canada tháng 7/2025 giảm 0,8% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng thị trường. Tuy nhiên, số liệu khi loại trừ mảng ô tô lại yếu hơn dự báo, làm giảm khả năng Ngân hàng Trung ương Canada duy trì lập trường thận trọng và gia tăng cơ hội cắt giảm lãi suất sớm hơn.

Donald Trump đã điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình vào cuối tuần qua và cho biết kết quả cuộc thảo luận tích cực. Ông công bố kế hoạch gặp trực tiếp ông Tập tại hội nghị thượng đỉnh APEC sắp tới ở Hàn Quốc.