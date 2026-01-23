Tin đầu ngày (23.01.2026): Phố Wall, kim loại quý và EURUSD tăng mạnh 📈 Bitcoin chịu áp lực

-
Sau phiên tăng mạnh trên thị trường châu Âu, nơi chỉ số DAX tăng hơn 1,2%, các chỉ số Wall Street cũng đang đi lên hôm nay. Nasdaq 100 tăng gần 1%, được hỗ trợ bởi mức tăng 4,5% của cổ phiếu Meta Platforms sau khi Jefferies giữ nguyên khuyến nghị “Mua”. S&P 500 đang tăng gần 0,8%.
-
Dữ liệu vĩ mô Mỹ không gây ra bất kỳ bất ngờ lớn nào. GDP (QoQ) đạt 4,4% so với dự báo 4,3%, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng từ 198k lên 200k, vẫn thấp hơn dự báo thị trường là 208k. Lạm phát PCE ở mức 2,8% YoY, đúng với kỳ vọng, và các chỉ số chi tiêu và thu nhập cá nhân cũng tương đối khớp với dự báo.
-
Các kim loại quý tiếp tục phiên tăng mạnh và nhanh chóng hồi phục sau đợt giảm hôm qua. Vàng tăng gần 1,5% và đã vượt mức 4.900 USD/oz, trong khi bạc tăng hơn 3%, vượt 95 USD/oz - cả hai kim loại đang ghi nhận mức cao kỷ lục mới.
-
EURUSD tăng hôm nay, hồi phục từ 1,166 lên 1,174 do đồng USD suy yếu. Các nhà quản lý quỹ hưu trí ở Bắc Âu cho biết mức phí rủi ro khi nắm giữ tài sản Mỹ đã tăng do lo ngại nợ công và địa chính trị, và họ dự định vẫn thận trọng. Trump cảnh báo sẽ có biện pháp trả đũa tài chính đáng kể nếu châu Âu bắt đầu bán các tài sản Mỹ như Trái phiếu Chính phủ.
-
Khí tự nhiên tạm dừng sau đợt tăng gần đây, mặc dù tồn kho EIA giảm nhiều hơn dự kiến. Dầu thô giảm nhẹ sau báo cáo EIA cho thấy tồn kho xăng và dầu thô tăng mạnh, hiện đang duy trì quanh mức 64 USD/thùng.
-
Thủ tướng Greenland cho biết nước này vẫn chưa nhận được bất kỳ chi tiết nào về khả năng thỏa thuận với Mỹ và gọi giọng điệu của Nhà Trắng là “không chấp nhận được”, đồng thời nhấn mạnh Đan Mạch và Greenland vẫn sẵn sàng thảo luận về quốc phòng. Kaja Kallas cũng nói bà chưa rõ những gì sẽ được đưa vào bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến Greenland. Trump tuyên bố ông sẽ không trả bất kỳ khoản tiền nào cho Greenland.
-
Cuộc gặp giữa Zelensky và Trump không đạt đột phá, mặc dù cả hai bên đánh giá tích cực. Ukraine được cho là đã hoàn tất văn bản thỏa thuận với Mỹ trước chuyến thăm Moscow của Jared Kushner và Steve Witkoff; cả hai nhà ngoại giao đang tới Kremlin để tham gia hai ngày đàm phán. Tại Davos, Zelensky nói châu Âu chưa tham gia đủ mạnh vào nỗ lực hòa bình và thiếu quyết đoán, nhấn mạnh châu lục cần một Ukraine mạnh và kêu gọi các nhà lãnh đạo đưa ra “quyết định táo bạo”. Đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff cho biết vấn đề Ukraine đã tiến triển lớn và đang tiến gần đến vạch đích.
-
Tâm lý thị trường tiền điện tử vẫn yếu. Bitcoin đã giảm xuống dưới 90.000 USD và chưa thể phục hồi các khoản lỗ gần đây, trong khi Ripple giảm gần 2%. Trên biểu đồ BTC, việc lấy lại mức 90.000 USD và 92.000 USD (EMA50 và EMA200) được coi là quan trọng để khởi động lại động lực tăng. Đợt hồi phục cuối cùng gặp kháng cự gần mức thoái lui Fibonacci 38,2% của đợt bán tháo tháng 10, gần 97.000 USD, và BTC hiện đang thử nghiệm biên dưới của kênh giá.
