Tin đầu ngày (23.09.2025): Phố Wall mở rộng đà tăng nhờ quan hệ đối tác Nvidia-OpenAI; đồng USD bị bán tháo

​​​Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/09, chỉ số Dow Jones tăng 0,37%, đạt mức cao kỷ lục mới. Chỉ số S&P 500 tiến 0,49%, còn chỉ số Nasdaq Composite cộng 0,72%. Sự lạc quan trở lại nhờ nhóm công nghệ, được hỗ trợ bởi thông tin Nvidia công bố kế hoạch đầu tư vào OpenAI.

Ngày hôm nay cũng được đánh dấu bởi loạt bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ứng viên do ông Trump đề cử, Stephen Miran, kêu gọi “một loạt các đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản”, cho rằng mức lãi suất hiện tại đang đe dọa nền kinh tế. Trong khi đó, Chủ tịch Fed St. Louis A. Musalem nhận định chính sách đang ở mức từ hơi thắt chặt đến trung tính, đồng thời cảnh báo rủi ro lạm phát. E. Hammack (Fed Cleveland) nhấn mạnh sự khó khăn trong việc cân bằng các rủi ro.

Nvidia (NVDA.US) công bố khoản đầu tư khổng lồ 100 tỷ USD vào OpenAI, theo đó tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ cung cấp bộ xử lý với tổng công suất 10 gigawatt. Cổ phiếu Nvidia tăng hơn 4%.

Tại Canada, chỉ số giá sản xuất (IPPI) tháng 8 tăng mạnh hơn dự báo (0,5% so với dự báo 0,1%, kỳ trước 0,7%).

Giá vàng tăng gần 1,7% lên khoảng 3.745 USD/ounce, xóa sạch nhịp điều chỉnh gần đây và thiết lập đỉnh lịch sử mới. Các kim loại quý khác cũng đồng loạt tăng: bạc +2,4% lên 44,05 USD, bạch kim +1,3%, palađi +3,5%.

Ngược lại, ca cao giảm phiên thứ năm liên tiếp (-4%), rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2024 nhờ triển vọng nguồn cung cải thiện. Hợp đồng tương lai lúa mì và đậu tương cũng giảm 2% sau các báo cáo cho thấy nguồn cung xuất khẩu gia tăng.

Trên thị trường tiền tệ, USD mở đầu tuần bằng một đợt bán tháo (USDIDX -0,3%), chấm dứt chuỗi 3 phiên hồi phục. Đồng euro dẫn đầu nhóm G10 (EURUSD +0,4% lên 1,1795; EURJPY +0,3%; EURGBP và EURCHF +0,1%). Bảng Anh cũng tăng (GBPUSD +0,4%). Ngược lại, CAD (USDCAD +0,3%) và NOK (USDNOK +0,8%) suy yếu so với USD.