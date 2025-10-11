Trump áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc

Rạng sáng nay, Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc kể từ ngày 1/11 và sẽ “áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với bất kỳ và tất cả các phần mềm quan trọng.”

Thông báo trên mạng xã hội của Trump được đưa ra sau khi ông đăng tải một bài viết trước đó trong ngày, đe dọa sẽ áp “thuế quan khổng lồ” mới lên Trung Quốc và ám chỉ rằng ông có thể hủy cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với Chủ tịch Tập Cận Bình, để đáp trả động thái của Bắc Kinh đầu tuần này nhằm hạn chế xuất khẩu nam châm đất hiếm và các nguyên liệu thô quan trọng.

“Đây là một cú sốc thực sự, không chỉ với tôi mà còn với tất cả các nhà lãnh đạo của Thế giới Tự do,” Trump viết trong một bài đăng dài vào buổi sáng trên Truth Social. “Tôi dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Tập trong hai tuần tới, tại APEC ở Hàn Quốc, nhưng giờ dường như không còn lý do nào để làm vậy.”

Trump cho biết mức thuế 100% này có thể được áp dụng “sớm hơn, tùy thuộc vào các hành động hoặc thay đổi tiếp theo từ phía Trung Quốc,” và sẽ khôi phục tình trạng gần như lệnh cấm nhập khẩu hàng Trung Quốc hồi mùa xuân. Sau các cuộc đàm phán vào cuối tháng 5, hai bên đạt được thỏa thuận đình chiến nhưng vẫn giữ mức thuế cao hơn nhiều so với trước đó. Hiện Mỹ đang áp thuế trung bình khoảng 55% lên hàng hóa Trung Quốc, bao gồm mức thuế đối ứng 10%, thuế 20% liên quan đến lo ngại về buôn lậu fentanyl và các mức thuế bổ sung từ nhiệm kỳ đầu của Trump.



Phản ứng của thị trường:

Các chỉ số chứng khoán Mỹ ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên ngày hôm qua, bởi tin tức thuế quan và các vấn đề về việc sa thải nhân viên liên bang. Tuy nhiên, việc áp thuế 100% lên Trung Quốc xảy ra khi thị trường đã đóng cửa, chính vì vậy, nếu không có thay đổi gì thì các chỉ số mở phiên ngày thứ Hai sẽ ghi nhận mức giảm mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, thị trường tiền điện tử cũng "sập sàn", Bitcoin rớt về mốc 100.000 USD rồi nhanh chóng phục hồi trở lại trên mốc 110.000 USD.

Nguồn: xStation

Trong khi đó, giá Vàng đã lấy lại được nhịp tăng sau khi vượt qua được mốc 4.000$ thêm một lần nữa. Bối cảnh hiện tại đang tiếp tục tạo đà cho giá Vàng thiết lập thêm các mức đỉnh cao hơn trong tương lai.

Nguồn: xStation