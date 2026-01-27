Tin đầu ngày (27.01.2026): Giá kim loại quý leo dốc, đồng yên tăng mạnh! 🚀

-
Các chỉ số quan trọng trên Phố Wall có khởi đầu tuần khá tốt. Chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, Nasdaq tăng khoảng 0,6%, còn Dow Jones tăng 0,4%.
Tại châu Âu, diễn biến các phiên giao dịch cũng tương tự, dù có một vài ngoại lệ. Chỉ số CAC 40 của Pháp kết phiên giảm nhẹ. Chỉ số FTSE 100 của Anh ghi nhận mức tăng mang tính tượng trưng, trong khi DAX của Đức thể hiện tốt hơn khi tăng 0,2%, và IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng mạnh 0,8% khi đóng cửa phiên.
Căng thẳng giữa Mỹ và Canada đang leo thang sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế 100% đối với hàng hóa Canada.
Trong tháng 1, chỉ số hoạt động công nghiệp của Fed Dallas đã tăng từ -10,9 lên -1,2, cho thấy sự cải thiện rõ rệt của lĩnh vực công nghiệp trong khu vực, dù ngành này vẫn đang ở trạng thái suy giảm nhẹ.
Dữ liệu Ifo của Đức trong tháng 1, thấp hơn một chút so với dự báo, xác nhận tình trạng trì trệ của nền kinh tế, với nhu cầu yếu và tâm lý thận trọng của doanh nghiệp, làm hạn chế đầu tư và không tạo điều kiện để ECB sớm nâng lãi suất.
Trên thị trường ngoại hối, đồng yên đang tăng giá mạnh, là kết quả của hành động phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản nhằm ngăn chặn đà suy yếu tiếp theo của đồng tiền này.
Thị trường kim loại quý tiếp tục trong trạng thái hưng phấn. Giá vàng tăng hơn 2% và đang kiểm định mốc 5.100 USD/ounce, trong khi bạc tăng vọt gần 12%, chính thức vượt ngưỡng 114 USD/ounce. Palladium tăng gần 5% và vượt mốc 2.110 USD/ounce, còn bạch kim tăng khiêm tốn 1,7% và đang thử thách mức 2.820 USD/ounce.
Thị trường dầu mỏ ghi nhận một nhịp điều chỉnh nhẹ. Hợp đồng dầu WTI giảm khoảng 0,9%, trong khi dầu Brent giảm 0,6%.
Thị trường tiền mã hóa cũng đang cho thấy tâm lý tích cực. Bitcoin tăng 2% và vượt mốc 88.000 USD, trong khi Ethereum tăng hơn 4% và dao động quanh mức 2.920 USD.
